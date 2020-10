Tientallen gewonden bij brand in torenflat Zuid-Korea

Beeld AP

De brand woedt in een 33 verdiepingen tellend flatgebouw en is inmiddels onder controle. Het is echter nog niet duidelijk of er sprake is van instortingsgevaar. Op camerabeelden is te zien dat het enorme gebouw in lichterlaaie stond. Brandend puin stortte op de straat naast de toren.

In het gebouw wonen volgens Yonhap ongeveer 380 mensen. De brandweer heeft geprobeerd bewoners zo snel mogelijk te evacueren. Vermoed wordt dat de brand ergens tussen de achtste en twaalfde verdieping ontstond en dat het vuur zich snel verspreidde door de harde wind.