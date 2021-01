Tientallen doden, honderden gewonden na zware aardbeving Indonesië

Beeld AP

Het epicentrum van de aardbeving was 6 kilometer ten noordoosten van Majene, de hoofdstad van het gelijknamige regentschap op het eiland. De beving had plaats op een diepte van 10 kilometer. Duizenden bewoners van het eiland zijn volgens de verklaring geëvacueerd.

In Majene zijn vier doden en zeker 637 gewonden gemeld. In de nabijgelegen regio Mamuju werden nog eens drie doden en tientallen gewonden gemeld. Veel gebouwen, waaronder zeker zestig huizen en het kantoor van de gouverneur, zijn beschadigd. Ook stortte een hotel in.

De aardbeving vond rond 01.00 uur (lokale tijd) plaats en er waren zo’n zeven seconden lang trillingen te voelen. In de uren na de aardbeving zijn tot nu toe ook zeker 26 zware naschokken op het eiland te voelen geweest.

Enkele uren eerder was in hetzelfde district ook al een aardbeving, met een kracht van 5,9. Hierdoor raakten enkele huizen beschadigd. Volgens het rampenbestrijdingsbureau heeft een reeks aardbevingen in de afgelopen 24 uur zeker drie aardverschuivingen veroorzaakt en de elektriciteitsvoorziening afgesneden.