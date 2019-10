Tientallen doden en bijna tweeduizend gewonden bij protesten Irak

Iraakse betogers zetten autobanden in brand in Bagdad, eerder deze maand. Beeld EPA

Betogers gingen vrijdag weer massaal de straat op, onder meer in Bagdad. Ze zijn boos om de corruptie en hoge werkloosheid. Demonstranten trokken in de hoofdstad richting de Groene Zone, waar zich ambassades en overheidskantoren bevinden. Veiligheidstroepen vuurden traangas af om de menigte terug te drijven.

Een functionaris zei dat er zeker acht doden vielen in de hoofdstad. Het ging in zeker vijf gevallen om betogers die zijn geraakt door traangasgranaten. “We willen allemaal vier dingen: werk, water, stroom en veiligheid,” vertelde een 16-jarige demonstrant. Hij bedekte zijn gezicht met een shirt vanwege het traangas.

Ook in het zuiden van Irak liepen protesten uit de hand. Bronnen zeggen dat zeker zes doden vielen in de stad Nasiriya. Daar openden leden van de militie Asaib Ahl al-Haq het vuur op demonstranten die hun lokale kantoor in brand probeerden te steken. In de stad Amarah kwamen volgens politiebronnen acht mensen om het leven, onder wie een lid van diezelfde militie en een inlichtingenfunctionaris.

Eerder deze maand vielen al 157 doden bij protesten in Irak. Betogers verwijten de autoriteiten er niet in te slagen hun leefomstandigheden te verbeteren. Ze zien de politieke elite als corrupt en onbekwaam. Het land heeft een onrustige periode achter de rug. Terreurgroep Islamitische Staat veroverde er enkele jaren geleden nog grote gebieden.