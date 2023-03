Tientallen doden door brand in migrantenopvang Mexico

Bijna dertig migranten raakten gewond en zijn opgenomen in ziekenhuizen in de omgeving. Beeld Herika Martinez/AFP

Bijna dertig migranten raakten gewond bij de brand. Ze zijn opgenomen in ziekenhuizen in de omgeving. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Guatemala zouden 28 bij de brand omgekomen mannen uit Guatemala komen.

Het is een van de dodelijkste branden in jaren voor Mexico, dat samen met de Verenigde Staten worstelt met een toenemend aantal migranten dat richting het noorden reist.

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador heeft tijdens een persconferentie gezegd dat de autoriteiten denken dat het vuur is uitgebroken nadat een aantal migranten hun matrassen bij de deur hadden gezet en die in brand hadden gestoken. Dat zou zijn gebeurd toen ze ontdekten dat ze zouden worden gedeporteerd. “Ze hadden niet voorzien dat het zo’n afschuwelijke tragedie zou worden,” aldus de president.

De door de regering opgezette opvang ligt in Ciudad Juárez, de grootste plaats van de Mexicaanse deelstaat Chihuahua. De stad grenst aan de Amerikaanse stad El Paso in de staat Texas. Veel migranten stranden in grensplaatsen in hun poging de VS te bereiken. Zij moeten onder nieuwe regels asiel aanvragen voordat ze de grens oversteken. Als ze dat niet doen en alsnog de grens oversteken, komen ze niet meer in aanmerking voor een asielstatus.

Elke maand proberen zo’n 200.000 migranten de grens over te steken. Ze komen vooral uit Centraal- en Zuid-Amerika en zeggen hun thuisland te hebben verlaten vanwege armoede en geweld. De afgelopen weken is er een grote aanwas geweest van migranten in de Mexicaanse grenssteden.