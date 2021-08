Tientallen bankrovers overvallen stad in Brazilië en gebruiken gijzelaars als menselijk schild

Isso não pode ser real. Socorro Araçatuba pic.twitter.com/867R71GH3t — Lucas Julioti (@JuliotiLucas) 30 augustus 2021

Het aantal overvallers wordt op vijftig geschat. Er zijn drie doden gevallen en zeker drie mensen raakten gewond. De politie heeft verder niets over de omgekomen drie mensen gezegd. Ze heeft naar eigen zeggen twee daders kunnen pakken. Het is niet bekend wat er buit is gemaakt.

Wegen naar het centrum van de stad van 200.000 inwoners werden bij het aanbreken van de dag (maandag) met onder meer brandende auto’s geblokkeerd. De bende zette ook een drone in om overzicht te houden. Automobilisten en voetgangers werden overmeesterd en als gijzelaars gebruikt. De overvallers drongen met behulp van explosieven banken binnen en vielen ook een politiebureau aan. Urenlang waren er explosies en werd er geschoten in het centrum van de stad.

Menselijk schild

Om te voorkomen dat ze door agenten bij hun vlucht onder vuur werden genomen, hadden de overvallers gijzelaars op het dak en op de motorkap van hun auto’s als menselijk schild. De bankrovers hebben in straten ook explosieven achtergelaten. Ze zouden met zeker tien auto’s in noordoostelijke richting zijn verdwenen. De autoriteiten hebben maandag gelast dat scholen dicht blijven en de mensen tot nader order thuis blijven. De politie doet onderzoek en spoort explosieven op. Een van de gewonden is een fietser die op een explosief in de straat stuitte.

De overval doet volgens bewoners denken aan een soortgelijke roofoverval in 2017 op een onderneming in de stad. Daarbij werden ook wegen afgezet en politiebureaus aangevallen.