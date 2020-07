Tientallen arrestaties bij demonstratie in Seattle

Beeld Hollandse Hoogte/AFP

Ook in Austin, Louisville, New York, Omaha, Oakland, Los Angeles en Richmond demonstreerden mensen tegen racisme en politiegeweld.

De Amerikaanse president Donald Trump zei donderdag dat hij de inzet van de federale politie in Seattle heeft opgeschroefd. Dat leidde tot grote woede bij lokale functionarissen en demonstranten.

“We hebben gezien wat er in Portland gebeurde en we wilden er zeker van zijn dat we in onze stad solidair zijn met andere moeders”, zegt Lhorna Murray. Zij was namens de beweging Muur van Moeders Seattle aanwezig. Ze vormde samen met andere in geel geklede moeders een menselijke muur tussen demonstranten en agenten, net zoals in Portland gebeurde.

Beeld Hollandse Hoogte/AFP

Federale agenten

De hardhandige tactiek van federale agenten in Portland heeft tot woede geleid bij de Democraten in het Congres. Die zeggen dat de agenten buitensporig geweld gebruikten en vinden dat de regering-Trump zijn boekje te buiten gaat.

De agenten doken de afgelopen weken opeens op bij de protesten. Ze verrichtten ‘mysterieuze’ arrestaties: onherkenbare mannen in camouflagepakken grepen demonstranten en stopten hen in een burgerauto. Zonder te zeggen wie ze waren, of waarom hij werd gearresteerd.

De Amerikaanse procureur voor het westelijke district van Washington, Brian Moran, zei vrijdag in een verklaring dat federale agenten in Seattle zijn gestationeerd om federale eigendommen en het werk in die gebouwen te beschermen.

De regering-Trump heeft ook de federale politie naar Chicago, Kansas City en Albuquerque gestuurd, ondanks bezwaren van burgemeesters in die steden.

Beeld Hollandse Hoogte/AFP

Beeld Hollandse Hoogte/AFP