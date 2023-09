Tienduizenden bezoekers vast in modder op festival Burning Man in VS

Het festivalterrein van Burning Man Beeld via REUTERS

Dat meldt de lokale krant Reno Gazette Journal. Bezoekers worden door organisatoren gevraagd om in hun tenten en kampen te blijven en zuinig om te gaan met voedsel, water en brandstof. Behalve hulpverleners mag niemand nog met een voertuig het enorme terrein op, laat de organisatie weten.

Water Man 2023. Burning man got rained out….. we’re all stuck here. Let’s pray it stops raining #BurningMan2023 #playalake #bm23 pic.twitter.com/xWHhfgXmYv — Robbie Page (@robbie_page) 2 september 2023

Op sociale media gaan beelden rond van festivalgangers die zich met moeite een weg banen door de modder. Het evenement zou officieel tot 4 september duren, maar tegen de Britse omroep BBC vertelt een bezoeker dat bijna alle evenementen op het terrein zijn afgelast. “Met iedereen gaat het goed, maar er heerst onzekerheid,” vertelt hij. “Tenten van sommige mensen zijn onder water komen te staan.” Daarnaast is er in de woestijn slecht bereik, waardoor communicatie lastig is.

Ondanks evenementen die niet doorgaan, gaat het ‘feest nog steeds door’ volgens een andere bezoekers die de BBC sprak. “Er zijn slechtere omstandigheden dan dit, iedereen helpt elkaar, dat is waar Burning Man om draait,” voegde hij eraan toe.

Burning Man is rained out! pic.twitter.com/K2mKmY2UQY — Ivoryringlord (@ivoryringlord) 2 september 2023

Ook zondag wordt nog veel regen verwacht, waardoor het onduidelijk is of bezoekers zoals gepland naar huis kunnen wanneer het festival, na dit weekend, ten einde loopt. Op dit moment zouden zich zo’n 73.000 mensen in de woestijn bevinden.

Burning Man bestaat sinds 1986 en wordt sinds 1991 gehouden in de Black Rock Desert van Nevada. Het idee is dat er een tijdelijke samenleving ontstaat in de woestijn. Het draait een week lang onder meer om kunst, muziek en creativiteit. Het hoogtepunt is het verbranden van een grote houten sculptuur van een man, waar ook de naam van het festival naar verwijst.