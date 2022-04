Tien mensen beschoten in metrostation New York: ‘Er was rook en bloed’

Beeld REUTERS

Zestien mensen raakten op enige wijze gewond tijdens het incident. Tien van hen hadden schotwonden, en vijf zijn in kritieke, maar stabiele toestand. Dat meldt de brandweer van New York. Hoe de overige zes precies aan hun verwondingen kwamen is nog onduidelijk.

“We staan met deze gemeenschap en we zeggen: niet meer. Geen schietpartijen meer,” zei gouverneur van New York Kathy Hochul op een gezamenlijke persconferentie met de NYPD. “Het moet stoppen. Het moet nu stoppen.” De politie is op zoek naar een man die vermoedelijk een gasmasker en een oranje veiligheidsjas droeg.

‘Rook, bloed en schreeuwende mensen’

De schietpartij vond plaats bij metrostation 36th Street in de buurt Sunset Park. Foto’s en video’s van het incident tonen mensen die bebloede passagiers verzorgen, die op de vloer van het treinstation liggen. De lucht is gevuld met rook. “Mijn tramdeur opende vanwege een noodsignaal. Er was rook en bloed en mensen schreeuwden,” vertelde ooggetuige Sam Carcamo het Amerikaanse radiostation 1010 Wins.

In een video van een ooggetuige is te zien hoe mensen op het perron liggen in wat lijkt op kleine plassen bloed, terwijl mensen via de luidspreker worden opgeroepen het perron te verlaten en op een trein te stappen. In een andere video hollen passagiers in de tram naar buiten, terwijl het alarm afgaat en iemand roept: “Bel 911!” Ten minste elf personen worden in twee lokale ziekenhuizen behandeld.

Het incident gebeurde tijdens de ochtendspits. De autoriteiten kwamen in actie na een melding van rook in het metrostation en na een melding dat een persoon was neergeschoten. De politie onderzoekt of de rook door een rookbom ontstond. De gewonden werden bijgestaan door andere reizigers, is te zien op een foto van de plek des onheils. Scholen in de omgeving zijn gesloten.

Brooklyn-inwoner Danny Mastrogiorgio had juist zijn zoon op school afgezet toen hij een massa mensen zag, onder hen meerdere gewonden, die de trap van het metrostation op kwam hollen. Ten minste twee hadden zichtbare beenwonden, zij hij. “Het was gestoord,” zei hij tegen persbureau AP. “Niemand wist precies wat er aan de hand was.”

President Joe Biden is inmiddels gebriefd over de laatste ontwikkelingen. Het Witte Huis is onder meer in contact met NYPD-commissaris Keechant Sewell.

#BREAKING: Reports of shooting, explosion inside Brooklyn subway station; several injured pic.twitter.com/D6YwZvSte6 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 12 april 2022

Beeld REUTERS