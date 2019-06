Tien Europese steden slaan alarm: niet méér Airbnb

Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Bordeaux, Brussel, Krakau, München, Parijs, Valencia, Wenen wenden zich woensdag tot de Europese Commissie met hun klacht.

Aanleiding is een recente conclusie van de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie die erop neerkomt dat Airbnb een informatieve dienst verleent, zoals bijvoorbeeld Marktplaats. Dit zou betekenen dat het platform verder geen verantwoordelijkheid heeft voor de naleving van de regels die de steden hebben op gesteld.

Verantwoordelijkheid

Amsterdam is in een strijd verwikkeld met onder andere Airbnb over de naleving van de regels. Hier is het niet toegestaan langer dan dertig per dagen een woning te verhuren of aan meer dan vier personen. Airbnb en Booking werken niet mee aan de na­leving van de regels, bijvoorbeeld door advertenties van de site te halen als het huis wordt aangeboden aan vijf of zes personen. De gemeente heeft gesprekken met de vakantieverhuurders hierom gestaakt.

De steden vrezen dat het Hof de conclusie zal volgen, waardoor platforms geen enkele verantwoordelijkheid meer nemen en het toerisme verder zal toenemen. ‘Nog meer vakantieverhuur in de steden is schadelijk voor de kwetsbare woningmarkt en zal de leefbaarheid nog meer aantasten,’ schrijven ze. De tien steden zouden meer hulp van Europa willen krijgen om op te kunnen treden tegen de vakantieverhuurplatforms, die wereldwijd opereren.