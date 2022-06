Thuis wiet kweken: in Thailand wordt stapje bij stapje de cannabisindustrie legaal

Sudket Pongmanee in zijn wietplantage. Beeld Marianne Slegers

Op veertig minuten rijden van Chiang Mai, de op een na grootste stad van Thailand, bevindt zich de wietboerderij van Sudket Pongmanee. Nog geen twee jaar geleden stonden hier longan fruitbomen. Nu ruikt het naar wiet. De bruine, bolvormige longanvruchten, een lycheesoort, brachten nauwelijks nog geld op. De wietplanten ook nog niet, zegt Pongmanee. Maar daar komt als het goed is verandering in, dankzij een wetswijziging die vandaag in is gegaan. Thai mogen vanaf nu tot zes wietplanten thuis kweken en naar eigen inzicht gebruiken.

In Thailand was het volgens sinds 2018 al toegestaan de wortels, bladeren en stengels van de cannabisplant te produceren en te consumeren. Het was het eerste land in Zuidoost-Azië dat het gebruik van wiet voor medische doeleinden toestond. Sindsdien mochten er in de nu ‘toegestane’ delen van de wietplant voor niet-medisch gebruik niet meer dan 0,2 procent THC (het stofje waar je high van wordt bij hogere percentages) zitten, voor de meeste mensen niet genoeg om stoned te worden. Afgelopen januari kondigde de regering aan dat ook de zaden, knoppen en de bloemen van de cannabisplant – waarin vaak hogere percentages THC zitten - van de lijst van verboden middelen worden gehaald. Dat moment is nu dus aangebroken.

In aanloop naar de wetswijziging had de overheid aangekondigd maar liefst 1 miljoen wietplanten uit te delen aan Thaise huishoudens. Onduidelijk is nog waar en wanneer dit gaat gebeuren.

Er worden geen pesticides gebruikt

Pongmanee heeft inmiddels vierhonderd planten staan op zijn terrein, deels gekweekt met Nederlandse zaadjes. De planten staan niet direct in de Thaise bodem, maar in grote potten in een soort van kas waar in plaats van ramen, grijze netten de planten beschermen tegen invloeden van buitenaf. “Omdat de wiet medicinale doeleinden heeft, moeten we hier volledig organisch te werk gaan,” zegt hij, terwijl hij cannabisthee serveert. “Bovendien komen deze zaden uit een ander klimaat. Op deze manier kunnen we de omstandigheden beter controleren.” Omdat er geen pesticides worden gebruikt, zouden de bladeren door insecten worden opgegeten als de planten buiten worden neergezet.

In een tweede gebouw op het terrein van Pongmanee – dat met prikkeldraad is afgezet, een wettelijke vereiste – staan de al bloeiende wietplanten. Daar mag niemand zomaar naar binnen, officieel om besmettingen van de plant te voorkomen. De bladeren gaan naar restaurants en voedsel- en drankproducenten. De bloemen en de knoppen gingen tot nu toe (gratis) naar de overheid, die ze gebruikt in medische klinieken.

Pongmanee is blij dat dat nu niet meer hoeft. Hij heeft 5 miljoen bath, ruim 130.000 euro, geïnvesteerd in alle apparatuur, zaden, gebouwen en lampen, en dat bedrag moet worden terugverdiend. Een forse investering die veel kleinere boeren onmogelijk kunnen opbrengen, iets waar critici vaak op wijzen. De nieuwe wet zou volgens hen vooral grote investeerders en bedrijven ten goede komen. Voor Pongmanee bieden de kratombomen, inheemse bomen waarvan de bladeren bekendstaan om hun stimulerende werking, enige soelaas. Sinds vorig jaar mag kratom voor commerciële doeleinden worden gekweekt. Zijn 1300 bomen brengen per dag zo’n 12.000 bath op, omgerekend 327 euro.

‘Cannabis is al eeuwenlang onderdeel van de Thaise cultuur’

Thailand heeft het imago een streng land te zijn wat betreft drugs. Tot deze wetswijziging kon iemand in Thailand tot vijftien jaar gevangenisstraf krijgen voor het bezit van softdrugs. Maar volgens Arun Avery, medeoprichter van Highland Network, een organisatie die zich inzet voor bewustwording over de voordelen van wiet, strookt dat niet met hoe er in Thailand tegen wiet aan wordt gekeken: “Cannabis is al eeuwenlang onderdeel van de Thaise cultuur. Het werd ook vroeger – voordat marihuana op de narcoticalijst kwam te staan – gebruikt in Thaise traditionele gerechten, maar ook in traditionele medicijnen tegen bijvoorbeeld slapeloosheid en depressies.” Ook het roken van wiet is iets wat de Thai ‘sinds mensenheugenis’ doen, aldus Avery.

De overheid, met name onder aanvoering van de Thaise minister van Volksgezondheid Anutin Charnvirakul, is volgens hem stapje voor stapje marihuana aan het legaliseren omdat ze ‘de voordelen zien voor zowel de economie als voor de mentale gezondheid van mensen’. Een andere belangrijke reden, zo vermoedt hij, is een politieke. “Volgend jaar vinden er algemene verkiezingen plaats en politici willen natuurlijk graag worden herkozen.”

Roken wordt niet aangemoedigd

Wel blijft hij voorzichtig om harde uitspraken te doen over de effecten van de wet. “Ik ben blij dat mensen straks wiet in alle vrijheid mogen gebruiken, maar er zijn nog wel altijd andere wetten die het mogelijk maken om roken in het openbaar te beboeten. Ook heeft het ministerie van Volksgezondheid nadrukkelijk gezegd dat ze het roken van wiet, of welke vorm van roken dan ook, niet aanmoedigt.”

Op dit moment lijkt de enige eis van de overheid te zijn dat thuiskwekers en bedrijven dit melden via een app. Maar of dat gaat gebeuren? Avery: “Zoals wel vaker in Thailand is het aan de mensen zelf om invulling te geven aan de grijze ruimte die er nu dreigt te ontstaan.”