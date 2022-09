Thuis bij Trump gevonden: ‘Extreem geheim stuk over nucleaire defensie onbekend land’

Donald Trump vorige week op een bijeenkomst in Wilkes-Barre, Pennsylvania. Beeld Spencer Platt/Getty Images/

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft wat uit te leggen. Weken van ontkenning en afleiding ten spijt blijken er op zijn golfclub Mar-a-Lago documenten te zijn aangetroffen die zo geheim zijn dat alleen een president en enkele leden van zijn kabinet ze kunnen inzien.

Volgens The Washington Post, die zich beroept op meerdere anonieme bronnen, had Trump een extreem geheim document mee naar huis genomen over de verdediging van een buitenlandse macht. Inclusief supergeheime informatie over de nucleaire verdediging van dat land. Om welk land het gaat, wordt niet gemeld, maar de lijst van kernmachten is niet zo lang. Behalve de drie grootmachten VS, China en Rusland zijn dat Frankrijk, Groot-Brittannië, India, Pakistan, Noord-Korea en waarschijnlijk Israël.

Het spraakmakende document werd vorige maand door FBI-agenten gevonden tijdens een huiszoeking in Trumps Mar-a-Lagoresidentie in Palm Beach, Florida.

Zwaar bewaakte kluis

Trump had meer documenten meegenomen die de allerhoogste status van geheimhouding hebben, aldus The Washington Post. De stukken die zijn gevonden, zouden ook uiterst geheime operaties van Amerikaanse agenten beschrijven die zo vertrouwelijk zijn dat alleen de zittende president en enkele leden van zijn kabinet ze kunnen inzien. Normaliter liggen deze stukken in een zwaar bewaakte kluis in Washington, waar ze alleen met speciale toestemming toegankelijk zijn. De staatsgeheimen lagen achttien maanden lang in Trumps villa in Florida – of dat achter slot en grendel was, is niet bekend.

Alles bij elkaar heeft de FBI dit jaar meer dan driehonderd vertrouwelijke stukken teruggehaald bij de oud-president. In januari en juni werden al zo’n tweehonderd stukken ingeleverd bij het Nationale Archief, begin vorige maand kwamen er daar na een huiszoeking nog eens honderd bij, waaronder dus extreem geheime documenten. Ook zijn door de FBI tientallen lege dossiers gevonden, waaronder 48 waarop ‘geheim’ stond. Onduidelijk is of alle meegenomen documenten nu terug zijn of dat er nog geheime stukken elders rondzwerven.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie is vanwege de vondst van de documenten een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen de oud-president.

‘Neponderzoek’

Trump zelf meent dat hij zondebok is en dat dit een zoveelste neponderzoek is om hem te schaden. De informatie over nucleaire wapens is volgens de oud-president net zo ‘nep’ als destijds het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en banden van Trump met Russische zakenlui. Ook de twee afzettingsprocedures waren volgens de oud-president, net als het Muelleronderzoek naar Russische inmenging en nog veel meer. Hij voegt er op zijn socialmediaplatform Truth Social aan toe: ‘Dezelfde smerige mensen zijn erbij betrokken.’

Trump suggereerde eerder dat FBI-agenten bij de huiszoeking in Mar-a-Lago zelf belastend materiaal hadden neergelegd om hem te kunnen beschuldigen.

Een Amerikaanse rechter ging onlangs in op Trumps verzoek om een onafhankelijke jurist aan te stellen om het materiaal te beoordelen dat na de huiszoeking is meegenomen. Deze zogeheten ‘special master’ heeft nu toestemming om persoonlijke items, documenten en ander materiaal te beoordelen.

De oud-president wordt onder andere verdacht van het overtreden van de spionagewet. Over het waarom van Trumps dossierverzameling wordt in de VS gespeculeerd. Volgens sommigen is Trump de mening toegedaan dat hij als ‘belangrijke president’ het recht heeft om belangrijke stukken ‘openbaar te verklaren’ en mee naar huis te nemen. Mogelijk wil hij die gebruiken voor toekomstige memoires. Anderen vrezen dat de voormalige zakenman de stukken te gelde wilde maken.

Trump zelf noemt zich slachtoffer van een heksenjacht en noemde het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FBI ‘totaal corrupt’.