Tesla wil huishoudrobot op de markt brengen

Met de aangekondigde huishoudrobot zegt Elon Musk ‘een tijdperk in te luiden waarin fysieke hand- en spandiensten een keuze zijn'. Beeld Matt Rourke/AP

De presentatie vormde een belangrijk onderdeel van de AI Day, een conferentie waarin vooral auto-ontwerpers van Tesla en het gelieerde Palo Alto presentaties gaven over nieuwe ontwerpen en producten.

De ‘vriendelijke’ huishoudelijke robot met de naam ‘Tesla Bot’ zou simpele klussen kunnen verrichten, zoals opruimen en boodschappen doen. Het prototype van de robot kan worden aangestuurd via een tablet op zijn gezicht, weegt 60 kilogram en loopt met een maximale snelheid van 8 kilometer per uur. Musk zegt met dit robotmodel een tijdperk in te luiden waarin ‘het verrichten van fysieke hand- en spandiensten een keuze is’.

Kritiek

Volgens nieuwsbureau Bloomberg zijn er genoeg redenen om kritisch te zijn op het prototype van de Tesla Bot. Musk heeft vaker prototypes aangekondigd die snel weer van de markt werden gehaald omdat ze niet goed bleken te werken. Ook is de robot niet in lijn met de missie van het bedrijf om bij te dragen aan de transitie naar duurzame energie.

Toch is het volgens Musk geen al te grote stap om de huishoudelijke robots te ontwikkelen. “Tesla is op dit moment een van de grootste robot-ontwikkelaars.” Tesla’s elektrische auto’s zouden volgens Musk al ‘halve robots op wielen’ zijn. Hiermee doelt de CEO op de AutoPilot, de functie die de Tesla-auto’s zelfrijdend maakt.

Om de huishoudelijke robots te kunnen blijven verbeteren, laat Musk weten de komende jaren actief op zoek te blijven naar software engineers met kennis van kunstmatige intelligentie.

Wanneer de robot precies op de markt komt en wat de prijs ervan zou zijn, is voorlopig onbekend.