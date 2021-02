Terwijl Texas zonder stroom en verwarming zit, vliegt senator Ted Cruz naar Cancún

De trip komt Cruz, een belangrijke bondgenoot van ex-president Trump en een mogelijke kandidaat voor het presidentschap in 2025, op veel kritiek te staan. Beeld AP

Ondertussen moet een groot aantal Texanen het al dagen zonder verwarming en schoon drinkwater doen. Door hevige storm en extreem koud winterweer kwamen bewoners en bedrijven in de staat Texas vier dagen geleden voor een groot deel zonder stroom te zitten. Veel inwoners zitten sindsdien in de kou.

Inmiddels is de stroom op veel plekken weer terug, maar de problemen zijn nog lang niet opgelost. 500.000 huishoudens hebben nog geen elektriciteit, en op veel plekken heeft ook de drinkwatervoorziening te lijden onder de stroomuitval.

Inwoners krijgen het dringende advies om leidingwater te koken voor gebruik. De kans bestaat namelijk dat er gevaarlijke bacteriën in het water zitten. Ook wordt hen gevraagd alleen water te gebruiken als ze het écht nodig hebben, en indien mogelijk in de winkel mineraalwater te kopen. Daarnaast moeten ze als dat kan hun huis afsluiten van het waternet, om de druk weer op peil te krijgen.

Cancún

De kou kostte voor zover bekend 24 Texanen het leven, maar dit alles belette de Republikein Cruz, door de bevolking van Texas gekozen voor de Senaat, niet om het vliegtuig naar de Mexicaanse badplaats Cancún te pakken. Op Twitter doken woensdag foto’s op van Cruz op het vliegveld. Dat leidde tot de nodige consternatie. Inmiddels heeft de senator een schriftelijke verklaring afgegeven. Hij zei dat zijn dochters hem vroegen om met vrienden een tripje te maken, omdat hun lessen deze week geschrapt werden.

“Omdat ik een goede vader wilde zijn, vloog ik woensdagavond met hen mee. Vanmiddag keer ik weer terug. Mijn staf en ik hebben constant contact met het staats- en lokale bestuur om tot op de bodem uit te zoeken wat er in Texas gebeurd is. We willen onze stroom terug, stromend water hebben en onze huizen verwarmen.”

De trip komt Cruz, een belangrijke bondgenoot van ex-president Trump en een mogelijke kandidaat voor het presidentschap in 2025, op veel kritiek te staan. ‘Mensen in Texas vriezen letterlijk dood en toch gaat Ted Cruz op vakantie naar Cancún,’ schrijft het Democratische Congreslid Pramila Jayapal. Ook op sociale media tonen mensen zich erg ontstemd over het tripje van hun senator.

De Texas Monthly kwam met een lijst van ‘dertien manieren om Ted Cruz te vervloeken terwijl je sneeuw kookt om drinken te maken’. Eén twitteraar had nog wel een goed advies: ‘Laat de woede je van binnen verwarmen’.

Wopke Hoekstra

In Nederland wordt ondertussen op sociale media de schaatsblunder van demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra vergeleken met de acties van Cruz. Hoekstra schaatste donderdag een paar rondjes met Sven Kramer in Thialf, terwijl de ijsbaan voor recreanten al sinds 14 december gesloten is.

Het nieuws van vandaag: #Hoekstra doet een Grapperhausje, #TedCruz doet een Willem-Alexandertje. — roos vonk (@roosvonk) 19 februari 2021