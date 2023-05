Teruglezen: zo verliep de kroning van Charles III

Charles en Camilla zijn in koninklijke processie aangekomen bij Westminster Abbey. De dienst in de Londense kerk duurt twee uur. De kroning is voor het Britse koningshuis de eerste in zeventig jaar en de veertigste op deze locatie sinds die van William I in 1066.

Charles’ moeder Elizabeth werd in Westminster Abbey in 1953 op 27-jarige leeftijd gekroond. Charles was toen vier jaar oud. Dat een kind bij de kroningsceremonie van zijn moeder was, was toen nog niet voorgekomen in het Verenigd Koninkrijk.

Camilla is de eerste koningin-gemalin die wordt gekroond sinds 1937. In dat jaar ging het om Charles’ grootmoeder Elizabeth. Zij was getrouwd met George VI, die koning bleef tot aan zijn onverwachte dood in 1952. Camilla zal na de kroning bekendstaan als koningin Camilla.