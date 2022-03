Teruglezen | De eerste dagen van de Russische aanval op Oekraïne

Bewoners van Kiev duiken onder in een van de schuilkelders van hun appartementencomplex. Beeld Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

- Turkije heeft de toegang tot de Zwarte Zee vanuit de Middellandse Zee geblokkeerd. Geen enkel oorlogsschip mag nog door de Dardanellen en de Bosporus, die samen de waterweg vormen. Zowel Oekraïne als Rusland ligt aan de Zwarte Zee.

Oekraïne had Turkije gevraagd Russische schepen tegen te houden om te voorkomen dat ze ingezet worden tijdens de oorlog. Zeker vier Russische marineschepen zouden wachten, melden Duitse media.

- Wereldvoetbalbond FIFA en de Europese voetbalbond UEFA hebben Rusland geschorst van het internationale voetbal. De schorsing geldt voor alle clubteams en nationale elftallen. Ook heeft de UEFA de samenwerking met de Russische gasgigant Gazprom stopgezet.

- Oliegigant Shell trekt zich terug uit Rusland. De multinational is van plan al zijn samenwerkingsverbanden met Gazprom te beëindigen.

- De vredesonderhandelingen tussen Kiev en Moskou over het conflict in Oekraïne zijn beëindigd. Het belangrijkste doel van de gesprekken was volgens de Oekraïners te komen tot een staakt-het-vuren en terugtrekking van de Russische troepen. De Oekraïense delegatie was weinig hoopvol. Toch komt er een tweede gespreksronde. Er zijn voorlopig wel punten gevonden waar beide partijen verder over kunnen praten.

- Nederland gaat vijftig raketwerpers met vierhonderd bijbehorende raketten van Duitse makelij naar Oekraïne sturen, meldt het ministerie van Defensie. Ook Duitsland levert Oekraïne zware wapens uit legervoorraad.

- Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt de komende zeven dagen niet naar of over Rusland, laat een woordvoerder weten. Voor vluchten over Rusland worden alternatieven gezocht. Mogelijk gaan die over het Midden-Oosten.

- Meerdere Russische banken worden afgesloten van het internationale betalingssysteem SWIFT. Dat hebben de EU-landen afgesproken met onder meer Amerika en Canada. Ze wil de Russen raken in wat zij noemt hun oorlogskas. De afsluiting van SWIFT wordt gezien als een van de zwaarst mogelijke sancties.

- Meer dan 120.000 Oekraïners zijn sinds donderdag naar het buitenland gevlucht, aldus de Verenigde Naties. De meeste mensen zijn naar buurlanden Polen en Moldavië gegaan. Sinds de Russische invasie donderdagochtend begon zijn 100.000 vluchtelingen de grens naar Polen overgestoken, zo maakte het land zelf bekend.

- In Kiev is een flatgebouw geraakt door een Russische raket, aldus de lokale autoriteiten. Op sociale media gaan beelden rond van het getroffen gebouw. In totaal zijn er zaterdagochtend twee raketten neergekomen in de Oekraïense hoofdstad. Op veel plekken in de stad zijn zware gevechten.

- De aanval op de Oekraïense hoofdstad Kiev is zaterdag begonnen. De stad werd vrijdagochtend binnengevallen door Russische troepen. De Oekraïense president Volodimir Zelenski laat zaterdagochtend in een nieuwe video weten nog steeds in Kiev te verblijven.

- De Russische aanval gaat over land, lucht en zee. Ook zijn er Russische militairen vanuit Belarus Oekraïne binnengevallen.

- Het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zondag bekendgemaakt dat sinds de Russische invasie van afgelopen donderdag er 352 Oekraïense burgers zijn gedood, onder wie 14 kinderen. Ook zijn 1.684 mensen, onder wie 116 kinderen, gewond geraakt.

- Ook zijn Russische troepen de Oekraïense stad Charkov binnengetrokken, waarna gevechten op straat zijn ontstaan. Er wordt op meerdere plekken in Charkov gevochten. Daarbij worden machinegeweren gebruikt en er hebben ook explosies plaatsgevonden.

- President Zelenski heeft een algemene mobilisatie afgekondigd: mannen tussen den 18 en 60 jaar moeten beschikbaar zijn voor het leger. Iedereen die een wapen wil om tegen de Russen te vechten, kan dat krijgen.

- De leiders van de 27 EU-lidstaten zijn het eens geworden over een tweede sanctiepakket tegen Rusland. Ook de Verenigde Staten leggen sancties op. Beide partijen hebben na enige twijfel besloten om ook persoonlijke sancties in te stellen tegen Poetin en zijn buitenlandminister Sergei Lavrov.

Beroep op sancties en hulp

- De Verenigde Naties maken zo’n 20 miljoen dollar uit het noodfonds vrij voor hulp aan Oekraïne. Dat geld wordt volgens secretaris-generaal Guterres onmiddellijk vrijgemaakt voor humanitaire bijstand.

- De Amerikaanse president Joe Biden waarschuwt dat de wereld Rusland verantwoordelijk zal houden voor deze ‘oorlog met voorbedachten rade’. Hij trad donderdagavond naar buiten met zware sancties waaronder het bevriezen van alle tegoeden van vier Russische banken.

- Ook een tweede pakket EU-sancties is goedgekeurd. Deze moeten de Russische economie en elite treffen, inclusief president Poetin. De EU maakt zich al meteen op voor een volgend pakket strafmaatregelen.

- De Navo versterkt haar aanwezigheid in de oostelijke lidstaten die zich bedreigd voelen door Rusland, onder meer door voor het eerst haar flitsmacht in te zetten. Er worden extra wapens gestuurd naar Oekraïne.

- De Raad van Europa, die de mensenrechten in Europa bewaakt, heeft Rusland als lid geschorst.

Doden en (militaire) schade

- Oekraïne meldde vrijdagochtend 137 doden en honderden gewonden, onder wie burgerslachtoffers.

- De Russen hebben de oude kerncentrale van Tsjernobyl ingenomen en daarbij het personeel gevangengenomen. Een opslagplek voor kernafval is beschoten. Volgens het Oekraïense leger wordt ook bij de plaatsen Dimer en bij Ivankiv slag geleverd met een Russische overmacht.

- Het Oekraïense leger claimt de vernietiging van vier Russische tanks in de buurt van de oostelijke stad Charkov. Ook zouden 50 Russische militairen zijn gedood in de regio Loehansk en zou een zesde Russisch gevechtsvliegtuig zijn neergehaald. Volgens de Amerikanen ondervindt Rusland meer weerstand dan Moskou had verwacht bij zijn invasie van Oekraïne.

- Rusland ontkent nog steeds tanks, vliegtuigen en militairen te hebben verloren.

Vluchtelingenstroom, protest en hulp

- Midden-Europese landen zijn begonnen met de voorbereidingen voor de komst van grote groepen vluchtelingen uit Oekraïne. De Verenigde Naties schat vrijdag dat zeker 100.000 mensen al zijn gevlucht voor het geweld. Tienduizenden zijn naar buurlanden getrokken, waaronder ook Moldavië en Polen. Veel andere vluchtelingen zijn nog in Oekraïne. Nederland belooft Oekraïense vluchtelingen ruimhartig op te vangen.

- De Russische autoriteiten hebben gewaarschuwd dat mensen die protesteren tegen de aanval op Oekraïne bestraft worden. Op Twitter circuleren beelden van grote groepen jonge Russen die de straat op gaan.

- In een dag tijd is er in Nederland 1,5 miljoen euro opgehaald voor hulp aan Oekraïne, melden Stichting Vluchteling en het Rode Kruis. Na het openen van giro 999 van Stichting Vluchteling donderdagmiddag werd daar in 24 uur tijd 1 miljoen euro naar overgemaakt. Het Rode Kruis kreeg sinds donderdag 17.00 uur een half miljoen binnen. De hulporganisaties besteden het geld aan humanitaire hulp voor Oekraïners die in het land blijven of die vanwege de oorlog met Rusland vluchten naar buurlanden.