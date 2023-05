Terugblikken en vooruitkijken bij 75 jaar Israël: ‘Dit kan gewoon niet doorgaan zo’

De staat Israël bestaat zondag 75 jaar. Hoe kijken Joden en Palestijnen in Israël en de bezette gebieden terug op die periode? En hoe zien ze de toekomst? ‘Geen enkele Jood is veilig zonder Israël.’

“Israël is alles voor mij,” zegt Micha van Raalte, een man die met zijn 72 jaar bijna net zo oud is als de staat zelf. Hij leefde het leven van een zionist: alles voor een onafhankelijke Joodse staat. Zijn Nederlandse moeder overleefde het Duitse concentratiekamp Bergen-Belsen, belandde via een bizarre uitruil tegen Duitse tempeliers uit Palestina in het beloofde land en ontmoette daar zijn Nederlandse vader.

Van Raalte werd volwassen in de buurt van Haifa, in een nationalistisch en niet-religieus gezin. “Ik ging bij de jeugdbeweging en de padvinderij, reisde het hele land door,” vertelt hij in zijn huis op een heuvel in Nataf. Het was de tijd van opbouw, groei en ontwikkeling, helemaal in de geest van de Onafhankelijkheidsverklaring van 14 mei 1948.

David Ben-Goerion sprak op die dag in Tel Aviv over de nieuwe staat Israël, ‘die zal openstaan voor immigratie van Joden uit alle naties’, over ‘volledige sociale en politieke gelijke rechten voor al zijn burgers, ongeacht geslacht, ras of sekse’, ‘gebaseerd op het principe van vrijheid, gerechtigheid en vrede’.

David Ben-Gurion (1986-1973) roept op 14 mei 1948 in Tel Aviv de staat Israël uit. Hij was de eerste premier van Israël (1948-1954) en de derde (1955 tot 1963). Beeld Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

Dat was iets om voor te vechten, zegt Van Raalte. Met trots denkt hij terug aan de successen in de Zesdaagse Oorlog van 1967. “Dat was een heroïsche tijd van euforie. We hebben toen vijf landen verslagen!” Een paar jaar later ging hij zelf in dienst, bij de para’s. Daar zat geen moment van twijfel bij.

“We moesten ons land bewaken.” Hij vocht in 1973 in de Jom Kippoeroorlog, ‘een heel zware periode’, waarin hij veel vrienden verloor, zegt hij. Daarna, in 1976, trok hij met zijn gezin naar de Golanhoogvlakte in het noorden. “Daar had ik voor het land gevochten, daar wilde ik wonen.” Hij bleef er veertig jaar. En zag zijn land langzaam veranderen.

Onafhankelijkheidsdag of de ramp?

Aan de andere kant van de heuvels bij Nataf begint de Westelijke Jordaanoever. Het hek en de muur beslaan in totaal meer dan 700 kilometer. In de Palestijnse dorpen en steden die daar liggen, hebben de mensen heel andere gevoelens over de onafhankelijke staat Israël, en de periode rond die 14 mei 1948. In het ‘land zonder volk voor een volk zonder land’, zoals een zionistische slogan luidde, woonden wel degelijk mensen. En die moesten wijken voor de nieuwkomers, desnoods met geweld.

Waar de Joden hun Onafhankelijkheidsdag vieren, herdenken Palestijnen de Nakba, ‘de ramp’, die wat hen betreft al 75 jaar duurt. Er zijn in Israël nog steeds mensen die van geen Nakba willen weten, maar de inmiddels internationaal geaccepteerde cijfers spreken voor zich: 750.000 ontheemden, 15.000 doden en ruim 600 ontvolkte en verwoeste dorpen. De vluchtelingen kwamen onder meer terecht op de Westelijke Jordaanoever, in de Gazastrook en in buurlanden als Jordanië, Syrië en Libanon. Zij en hun nakomelingen zijn inmiddels met meer dan 7 miljoen.

Een Israëlische soldaat kijkt uit over de Allenbybrug (ook wel Koning Hoesseinbrug), de enige grensovergang tussen de Westelijke Jordaanoever en Jordanië. Beeld Bettmann Archive

De oma van Rula Hamdan (46) kwam uit Qaqun, een dorpje in de buurt van de havenstad Netanya. “Ze vertelde vaak hoe mooi het daar was, over de amandelbomen, de oogsttijd, het fruit en de waterbronnen. Ze kwam terecht in het vluchtelingenkamp van Tulkarm, waar ze mijn opa ontmoette, en waar ze uiteindelijk tot haar dood woonde. Ik kan me herinneren dat ze altijd een voorraadje rijst en tarwe in de kelder bewaarde. Je weet maar nooit, zei ze dan. De mentaliteit van de vluchteling is altijd gebleven.”

Tulkarm ligt vlak bij Qaqun, maar dan op de Westelijke Jordaanoever. Een flinke wandeling en je bent er. Maar Rula’s oma zag haar dorp nooit meer terug, zoals zo veel Palestijnen. “Ze bleef er altijd op hopen dat Israël de deur weer open zou zetten. Ik was een nieuwsgierig meisje en heb haar van alles gevraagd, maar ze zei nooit iets over de Nakba. Dat was te traumatisch. Het leek wel alsof ze zich schaamde, alsof ze vonden dat ze ons teleurgesteld hadden. Ze lieten ons niets na: ze zijn Palestina kwijtgeraakt. Dat is verdrietig.”

Rula woont zelf in Beit Hanina, een Palestijnse wijk in Oost-Jeruzalem. Ze voelde bij haar opa en oma altijd de hoop dat een volgende generatie het beter zou doen, zegt ze. “Ik weet zeker dat heel veel Palestijnse families dat gevoel kennen. Het is de erfenis van de Nakba, en het is een zware last. Maar ik doe mijn best, op mijn manier. Ik doe promotieonderzoek naar het Palestijnse verzet na de Nakba.”

Sisgeluiden op Nederlands schoolplein

In het zuiden van Jeruzalem haalt Tuvit Shlomi (42) haar dochtertje op van de kleuterschool. Het is vlak voor de Onafhankelijkheidsdag, die in Israël zelf volgens de Joodse kalender eerder wordt gevierd dan 14 mei. Aan het prikbord hangen kleurige kaartjes, de kinderen hebben allemaal hun eigen wens voor hun land opgeschreven: ‘Ik hoop dat iedereen gezond en blij wordt’ en ‘Gefeliciteerd Israël!’

Shlomi is opgegroeid in Utrecht en ging twaalf jaar geleden op ‘aliyah’ (letterlijk ‘opstijgen’) naar Israël. “Ik ben in Nederland altijd een vreemde eend in de bijt geweest,” zegt ze. “Dat is me als kind meer dan duidelijk gemaakt door mijn leeftijdgenootjes. Ik zat op een middelbare school met veel Turken en Marokkanen. Die zeiden ‘ratatata’ als ik over het schoolplein liep, of maakten sisgeluiden in de gang.”

“Nederland is een goed land,” zegt ze. “En ik heb er soms met plezier gewoond. Maar gezien de geschiedenis kan ik me het niet veroorloven om me in Nederland thuis te voelen. Op het Waterlooplein stonden vroeger alleen maar Joodse koopmannen. Die zijn allemaal weg. Synagogen zijn leeg. Dat heeft een reden: die mensen zijn er niet meer. Dit, hier, mijn huis in Jeruzalem, het thuis in Israël, is de enige plek die ik heb.”

In het speelpark tussen de appartementenblokken lopen allemaal vrouwen zoals zij, religieus en Joods, en kinderen zoals die van haar. Ze komen uit Nederland, Amerika, Polen, Australië, overal vandaan. “Die 75 jaar maken me ontzettend trots. Het land is vanaf niets opgebouwd, en dat hebben we samen gedaan. Iedereen voelt zich verbonden. Ik ben gezegend dat ik in een tijd woon waarin dit gebeurt. Dat we veilig zijn. Geen enkele Jood is veilig zonder Israël. Daarom ben ik ook zo blij dat er een leger is waar ik op kan vertrouwen.”

Ze heeft moeite met de voortdurende Palestijnse nadruk op de Nakba. “Wat is een ramp? Waarom noem je het zo? En waarom blijf je het zo noemen? Ik weet dat er veel mensen zijn die dit van ons ook zeggen, dat wij de Holocaust cultiveren. En er zijn ook Joden die vinden dat Palestijnen niet bestaan. Maar weet je wat? Het doet er geen moer toe. De wereld is zoals je hem ziet. Daar moet je het mee doen. Maar je moet je als land misschien wel afvragen wat het betekent als er zo veel mensen wonen die er nog steeds geen deel van zijn.”

‘Wij waren racisten’

Raed Nazzal (55, niet zijn echte naam) weet precies wat dat betekent. Hij woont op de Westoever in Ramallah en werkt in Jeruzalem. Elke dag staat hij om 04.00 uur op, omdat hij om 08.00 uur moet beginnen. Het is maar 16 kilometer. Zijn horde heet het checkpoint van Qalandiya, een van de vele die de Palestijnse gebieden van de rest van Israël scheiden.

Palestijnen passeren checkpoint van Qalandiya, een van de vele die de Palestijnse gebieden van de rest van Israël scheiden. Beeld Issam Rimawi/Anadolu Agency via Getty Images

“Dit is racisme,” zegt Nazzal. “Je kunt er make-up op smeren zo veel je wil, maar dat verandert er niks aan. Voordat je dit 75-jarig bestaan viert, moet je je schamen voor de manier waarop je mensen behandelt. Wij zijn tweederangsburgers. Ik woon in mijn huis, bij mijn familie, in mijn eigen land, maar ik voel me een buitenlander. Ik heb drie dochters. Hun toekomst is zwart. Er komt een dag dat ze deze shit achter zich laten en nooit meer omkijken.”

Er zijn Joden, met name in ultraorthodoxe en nationalistische kring, die zich niks gelegen laten liggen aan de Palestijnen. Zij hadden de afgelopen 75 jaar andere prioriteiten: de religie en de Joodse staat. De rest? Een sta-in-de-weg. Yehuda Shaul (41) groeide op in een extreemrechts ultraorthodox gezin in Jeruzalem. “Wij waren racisten,” zegt hij zonder omhaal.

Vuurgevechten met Palestijnen

Hij zit aan een tafeltje in het Ambassador Hotel in Oost-Jeruzalem. Hier logeren rijke toeristen, journalisten, Palestijnse activisten en westerse diplomaten. Mensen groeten hem, ze zien hem hier graag. Shaul heeft een ongewone weg afgelegd voor iemand met zijn achtergrond. “Ik was altijd zoekende. Na de religie kwam het zionisme, daarna werd ik links, ik wilde eerst het leger niet in, toen weer wel en uiteindelijk diende ik veertien maanden in Hebron, midden in de Tweede Intifada. Dat veranderde alles voor me.”

Israëlische commando’s arresteren een Palestijn in de verlate straten van Ramallah, na het binnenvallen van de Palestijnse stad in april 2002. Beeld Andrew Lichtenstein/Corbis via Getty Images

Shaul raakte verzeild in vuurgevechten met de Palestijnen. “Zij schoten, wij schoten terug.” Hij zag hoe Joodse kolonisten zonder aanleiding tekeergingen tegen Palestijnen. “Ze sloegen en schopten die mensen en riepen vervolgens tegen ons dat we ze moesten beschermen.”

Hij las de racistische leuzen op deuren in Hebron. “Arabieren naar de gaskamer! Toen dacht ik: misschien is dit verkeerd.” Hij hoorde collega’s lachend vertellen hoe hun sergeant iemand door het hoofd had geschoten. En hij zag hoe veel Palestijnse huizen en winkels compleet vernield werden. “Dit deugde niet. Ik heb toen met een paar anderen Breaking the Silence (Verbreek de Stilte) opgericht, om aan iedereen te laten zien wat er gebeurt op de Westoever. We wilden de oorlog naar Tel Aviv brengen.”

Het maakte hem niet overal even populair. En hoewel hij af en toe een getroebleerde indruk maakt, zegt hij dat het hem niet deert. “Ik strijd nog steeds voor de Israëlische zaak. Het gaat om wie wij zijn als volk en hoe wij zijn als land.”

Afbraakplannen voor de democratie

Al deze mensen vertellen honderduit over hun leven tot nu toe. Het wordt lastiger als de toekomst op tafel komt. Dan vallen er stiltes. Yehuda Shaul vindt deze woorden: “Als we de apartheid niet stoppen, dan is Israël niet wat het zou moeten zijn.” Raed Nazzal uit Ramallah kijkt alleen maar naar morgen – niet verder. Hij is de hoop een beetje voorbij, zegt hij.

Protest in Tel Aviv tegen de Israëlische regering, op 6 mei 2023. Beeld JACK GUEZ/AFP

Micha van Raalte en Tuvit Shlomi voelen zich erg ongemakkelijk over wat er op dit moment in het land gaande is. Premier Benjamin Netanyahu heeft de meest rechtse, orthodoxe en nationalistische regering ooit om zich heen verzameld. Zijn afbraakplannen voor de democratie brengen al wekenlang elke zaterdag boze mensenmassa’s op de been. Ze zijn bang dat het karakter van het land zal veranderen.

Van Raalte ziet het gebeuren: “De orthodoxen zijn binnenkort in de meerderheid.” Hij weet even niet wat hij moet zeggen bij de vraag of het Israël van nu ook het Israël is waarvoor hij gevochten heeft. “Nee,” zegt hij uiteindelijk, met tranen in zijn ogen. “Nee, dat is het niet.” Veel seculiere en gematigde Joden houden daarom vast aan hun tweede paspoort en manen hun kinderen dat ook te doen: je weet maar nooit wat er kan gebeuren.

Rula Hamdan heeft een ander perspectief, en veel Palestijnen delen dat met haar. “Ik ben erg hoopvol en optimistisch. Het zal eerst nog slechter worden, maar uiteindelijk zal het tij keren. Dit kan gewoon niet doorgaan zo. Voor niemand.”