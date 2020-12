Terreinwagen rijdt in op voetgangers in Duitse stad Trier: zeker twee doden en mogelijk 15 gewonden

Beeld Harald Tittel/dpa

Het is nog niet bekend waarom de automobilist inreed op de voetgangers.



De automobilist is volgens de politie een 51-jarige man uit de regio Trier-Saarburg. Hij werd gearresteerd en zijn voertuig is veiliggesteld. Het gaat om een terreinwagen. Inwoners zijn opgeroepen de binnenstad te mijden.

Triers burgemeester Wolfgang Leibe verklaarde tegenover de regionale omroep dat het gaat om een zogenoemde Amokfahrer, wat zou betekenen dat er geen terroristische achtergrond is. Volgens de burgervader zijn er tot nu toe twee bevestigde doden zijn en mogelijk vijftien zwaargewonden. Dat laatste aantal is nog niet bevestigd door de politie.

Volgens de Sudwestrundfunk (SWR) verklaarden ooggetuigen dat de wagen met hoge snelheid door het voetgangersgebied raasde en dat de bestuurder over een afstand van zo’n 600 meter doelbewust voetgangers aanreed. Daarna wist de politie hem klem te rijden. Op beelden op sociale media is een grijze terreinwagen te zien met ernaast een man die op zijn buik op de grond ligt. Drie politiemensen houden hem vast.

Carnavalsstoet

In het Duitse Volkmarsen bij Kassel (Hessen) reed op 24 februari 2020 een Amokfahrer in op een carnavalsstoet. Daarbij raakten 154 mensen gewond onder wie veel kinderen. Het motief van Maurice P. (29) is nog altijd onduidelijk. Hij zit in hechtenis maar zwijgt over zijn daad.

Mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden, in der Fußgängerzone in #Trier. Bitte meidet den Bereich, die Polizei ist gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften vor Ort. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) 1 december 2020