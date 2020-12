Terreinwagen rijdt in op voetgangers in Duitse stad Trier: 4 doden onder wie baby en 15 gewonden

Beeld AFP

De automobilist is volgens de politie een 51-jarige man uit de regio Trier-Saarburg. Hij verzette zich bij zijn arrestatie en zijn voertuig is in beslag genomen. Het gaat om een terreinwagen. Het motief van de man is nog niet bekend. Hij wordt nog verhoord maar dat leverde tot nu toe geen aanwijzingen op die in een bepaalde richting wijzen, verklaarden politie en Openbaar Ministerie (OM) tijdens een gezamenlijke persconferentie.

Triers burgemeester Wolfgang Leibe zei tegen de regionale omroep dat het gaat om een zogenoemde Amokfahrer, wat zou kunnen betekenen dat er geen terroristische achtergrond is. Volgens de burgervader zijn er tot nu toe twee bevestigde doden en mogelijk vijftien zwaargewonden. Leibe reageerde ontzet. “De aanblik was verschrikkelijk”, verklaarde hij tegenover de Sudwestrundfunk (SWR). Hij zag naar eigen zeggen een kinderschoen op straat liggen.

Volgens de SWR verklaarden ooggetuigen dat de wagen met hoge snelheid door het voetgangersgebied raasde en dat de bestuurder over een afstand van zo’n 600 meter doelbewust voetgangers aanreed. Daarna wist de politie hem klem te rijden. Op beelden op sociale media is een grijze terreinwagen te zien met ernaast een man die op zijn buik op de grond ligt. Drie politiemensen houden hem vast.

Dronken

Volgens de Trierischer Volksfreund zou de man vaak dronken zijn geweest en zich bedronken hebben in een Döner-zaak in de binnenstad. Het is volgens de lokale krant onduidelijk of hij kampt met psychische problemen.

Inwoners werden opgeroepen de binnenstad te mijden maar het gevaar is inmiddels geweken, aldus de politie. Het voetgangersgebied en de omliggende binnenstad zijn afgegrendeld voor sporenonderzoek. De vrouwelijke minister-president van de deelstaat Rijnland-Palts en de deelstaatminister van Binnenlandse Zaken zijn vanuit Mainz afgereisd naar Trier.

De Duitse regering reageert ontsteld op het drama. “Wat er in Trier is gebeurd, is schokkend,” schreef regeringswoordvoerder Steffen Seibert op Twitter. “Onze gedachten zijn bij de nabestaanden van de slachtoffers, bij de talrijke gewonden en bij iedereen die momenteel werkt aan de zorg voor de getroffenen.”

Carnavalsstoet

In het Duitse Volkmarsen bij Kassel (Hessen) reed op 24 februari 2020 een Amokfahrer in op een carnavalsstoet. Daarbij raakten 154 mensen gewond onder wie veel kinderen. Het motief van Maurice P. (29) is nog altijd onduidelijk. Hij zit in hechtenis maar zwijgt over zijn daad.

Mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden, in der Fußgängerzone in #Trier. Bitte meidet den Bereich, die Polizei ist gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften vor Ort. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) 1 december 2020