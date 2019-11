‘Terminator’ Rajapaksa winnaar verkiezingen Sri Lanka

Voormalig minister van Defensie Gotabhaya Rajapaksa wint verkiezingen Sri Lanka. Beeld AFP

De kandidaat van de regeringspartij, Sajith Premadasa, erkende zondag zijn nederlaag en feliciteerde zijn rivaal met diens overwinning.

De 70-jarige voormalige defensieminister Rajapaksa, bijgenaamd ‘Terminator’, was nauw betrokken bij de militaire operatie tegen de Tamil-opstandelingen in de burgeroorlog die tien jaar geleden eindigde.

Na de aanslagen afgelopen Pasen op kerken en hotels met honderden slachtoffers, werd veiligheid hét thema in de verkiezingscampagne van de twee belangrijkste kandidaten. Sinds de aanslagen is de economisch belangrijke toeristische sector in Sri Lanka in een impasse geraakt.

Geweld

Volgens de verkiezingswaarnemer CMEV hebben zich in de marge van de verkiezingen veel gewelddadige incidenten voorgedaan. Zo schoten gewapende mannen kort voor de stembusgang in het district Anuradhapura op een bus met kiezers. De verkiezingscommissie sprak over ‘sporadische’ incidenten in verschillende delen van het land die geen invloed hadden op de verkiezingen.

In totaal werden bijna 16 miljoen burgers opgeroepen om te stemmen. De verkiezingscommissie zei dat ruim 80 procent van de kiesgerechtigden heeft gestemd.