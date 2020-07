Temperaturen boven de 30 graden in Zuid-Europa

Ook in de Franse badplaats Cannes wordt het warm. Beeld Hollandse Hoogte/EPA

Sterker nog: in Madrid kan het maandag 41 graden worden. Ook in de rest van het Spaanse binnenland kan het kwik richting de 40 graden stijgen. Aan de costa’s is het koeler, maar met 30 tot 33 graden ook nog erg warm.

Spanje vormt allesbehalve een uitzondering. In vrijwel alle gebieden beneden Zuid-Duitsland wordt het dik 30 graden. Zo kan het dinsdag in het Italiaanse Toscane 36 graden worden, stijgt het kwik in delen van Portugal tot ongeveer 38 graden en wordt het in Zuid-Frankrijk 30 tot 35 graden.

Bosbranden

Dat warme weer is fijn voor veel vakantiegangers, maar zorgt ook voor problemen. Zo is de Portugese brandweer druk bezig met het bestrijden van bosbranden. Daarbij is zaterdagavond een brandweerman om het leven gekomen, zes anderen raakten gewond. De branden woeden vooral in het midden van het land.

De temperaturen in Nederland steken schril af bij het warme weer in Zuid-Europa. Hier wordt het de komende dagen niet warmer dan 24 graden. Aan het eind van de week lijken de temperaturen wél omhoog te gaan: zaterdag kan het kwik uitkomen op 28 graden.