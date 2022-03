Telefoongegevens Trump tijdens bestorming Capitool spoorloos: houdt hij iets achter?

Trump stond erom bekend graag te bellen met vrienden en kennissen buiten het Witte Huis. Beeld The Washington Post via Getty Im

Het waren zeven spannende uren, op 6 januari 2021, toen extremisten en aanhangers van Donald Trump het gebouw waar het Amerikaanse Congres zetelt aanvielen. Maar de commissie die onderzoek doet naar die dag kan in de presidentiële archieven niets terugvinden over telefoontjes van de man waar het allemaal om draaide. Er zijn verwijzingen naar belletjes die Trump pleegde in de ochtend en de avond, maar tussen 11.17 uur en 18.54 uur is het officiële telefoonlogboek van het Witte Huis leeg. Dat onthulden de Washington Post en CBS News deze week.

Het gaat precies om de uren waarin de bestorming plaatsvond en Trump geen actie ondernam. De commissie in het Huis van Afgevaardigden die bestudeert hoe de aanval op het democratisch proces tot stand kwam zit vol vragen. Heeft Trump met andermans telefoon gebeld zonder dat zijn team daarvan een logboek bijhield, zoals het hoort? Of heeft hij zich bewust proberen te onttrekken aan toezicht van het Congres, door papieren achter te houden of zelfs heimelijk een wegwerptelefoon te gebruiken?

Telefoonverslaafd

Trump stond erom bekend graag te bellen met vrienden en kennissen buiten het Witte Huis. Hij werd door bekenden zelfs ‘telefoonverslaafd’ genoemd. Wel vaker gebruikte hij telefoons van zijn stafmedewerkers, beveiligers of een eigen mobiel toestel, bleek eerder. Het is bekend dat Trump tijdens de bestorming communiceerde met de buitenwereld. Enkele Congresleden lieten weten dat ze contact met hem hadden terwijl ze zich verschuilden voor de indringers.

Een woordvoerder zegt dat Trump zelf met de archivering van zijn communicatie niets te maken had, en dat hij ervan uitging dat alles netjes geregistreerd werd. Trump verscheurde overigens vaker klakkeloos documenten die volgens de Amerikaanse wet bewaard moeten blijven in presidentiële archieven, zo is bekend. Hij zegt in reactie op het nieuws over de ontbrekende telefoonlogboeken dat hij nog nooit van zogeheten burner phones gehoord heeft, een Amerikaanse benaming voor goedkope prepaidtelefoons die kort worden gebruikt om niet traceerbaar te zijn, bijvoorbeeld door criminelen.

Fraude

Justitie en het Congres leggen de oud-president het vuur aan de schenen. Trump houdt nog altijd zonder enig bewijs vol dat hij de verkiezingen nooit verloren heeft. Een rechter oordeelde deze week in een gerelateerde zaak dat Trump waarschijnlijk een misdrijf heeft gepleegd toen hij probeerde met valse aantijgingen van fraude de verkiezingswinst van opponent Biden te blokkeren.

Trump doet al langer veel moeite om toe te dekken wat hij op de januaridag dat zijn retoriek tot geweld leidde precies deed. Hij vocht de overdracht van een deel van zijn archieven aan tot aan het hooggerechtshof, maar kon niet voorkomen dat onder meer verslagen, telefoonlogboeken, e-mails, bezoekerslijsten en handgeschreven briefjes naar de onderzoekscommissie gingen.

Een van de belangrijkste vragen in het onderzoek gaat over de rol van Trump zelf. Was hij op enige manier betrokken bij het organiseren of coördineren van het protest en de bestorming die erop volgde? Telefoongegevens kunnen helpen om antwoord te geven op die vraag. Mogelijk kan de commissie via telefoongegevens van mensen om hem heen toch achterhalen met wie Trump in die uren sprak. Een complicerende factor is de weerstand onder Trump en zijn bondgenoten: velen weigeren om mee te werken aan het parlementaire onderzoek. De commissie hoopt voor de Congresverkiezingen van november met een rapport te komen.