Tekort aan wc-papier dreigt nu écht

We raakten er niet over uitgepraat tijdens de eerste coronagolf. Zijn we nou serieus massaal wc-papier aan het hamsteren, terwijl er helemaal geen tekort is? Aan duiding geen gebrek: het zou een gevoel van controle over het virus geven, we leggen sowieso graag voorraden aan, de mens is net een hamster. En: als de meerderheid het doet, doen wij graag mee. Beelden van lege schappen – wat schaarste zou impliceren – hielpen ook niet mee.

En nu dreigt er echt een tekort aan wc-papier te ontstaan, zegt Walter Schalka, bestuursvoorzitter van Suzano, in gesprek met persbureau Bloomberg. Suzano is de grootste producent van houtpulp ter wereld – daar wordt toiletpapier van gemaakt.

Leveringen vertraagd

De laatste maanden is een groot containertekort ontstaan vanwege de toegenomen vraag om containers vanuit China. De vrachtkosten zijn gestegen en de leveringen vertraagd. Dat tekort slaat over naar het bulktransport, waardoor ook de aanvoer van houtpulp stagneert.

Suzano, dat verantwoordelijk is voor een derde van de wereldwijde voorraad van houtpulp, vreest dat een aantal bestellingen zal moeten doorschuiven. En de verwachting is dat de stagnatie de komende maanden alleen maar toeneemt.

Ons rest niets anders dan rustig blijven en de pakken wc-papier gewoon netjes in het schap te laten liggen.