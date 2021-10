Tegenslag voor Nederlandse evacuatie: Pakistaanse vliegmaatschappij stopt met vluchten Kabul

Een vliegtuig van Pakistan International Airlines (PIA) op het vliegveld van Kabul. Beeld AFP

PIA zegt het vliegverkeer te staken vanwege ‘zware bemoeienis’ van de Taliban, die afspraken op het laatste moment zouden hebben gewijzigd en intimiderend gedrag zouden hebben vertoond.

Afgelopen dinsdag voerde PIA nog een vlucht uit waarmee 46 Afghanen van de Nederlandse evacuatielijst van Kabul naar Islamabad konden komen. De Nederlandse ambassadeur in Pakistan, Wouter Plomp, uitte gisteren nog zijn persoonlijke dank naar de luchtvaartmaatschappij.

Buitenlandse Zaken blijft ‘in nauw contact’ met de Pakistaanse autoriteiten en PIA in de hoop dat in de toekomst weer vluchten mogelijk zijn tussen Kabul en Islamabad ‘voor mensen met Nederland als eindbestemming’. Het kabinet wil nog zo’n 2100 mensen uit Afghanistan weghalen, maar de mogelijkheden daarvoor zijn zeer beperkt. De hoop was dat via de Pakistaanse luchtvaartmaatschappij snel meer mensen zouden kunnen vertrekken, zeker nu de moord op een tolk aantoont dat er haast geboden is.

Qatar

Nu die route is afgesloten, zijn er momenteel nog twee mogelijkheden over om uit Afghanistan te komen. Eén daarvan is de Doha-route, per vliegtuig van Kabul naar de hoofdstad van Qatar. Probleem is dat die vluchten door afspraken tussen Qatar en de Taliban alleen mensen met een Nederlands paspoort of een Nederlandse verblijfsvergunning toestaan. De tweede optie is een reis over land naar Pakistan.

Op die manier wisten al tientallen Afghanen in veiligheid te komen. Vandaag nog reisde een groep van 29 mensen met een Duits toestel naar Leipzig, waar ze worden opgehaald door mensen van de Duitse ambassade en de IND en naar Nederland reizen. Zij hoorden bij een groep van 58 Nederlanders die werd opgevangen door de Nederlandse ambassade in Pakistan. 26 mensen reisden eerder al naar Nederland.

Een gezin van drie mensen dat eigenlijk ook op die vlucht had moeten zitten, bleef achter. Demissionair minister Ben Knapen vertelde gisteren in een Kamerdebat waarom: de hoogzwangere vrouw is in Pakistan bevallen van een gezonde zoon.