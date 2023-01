Tanks cruciaal voor Oekraïne, maar niet direct een gamechanger: ‘Ook met blijft het een slijtageslag’

Een Leopard 2-tank. Beeld Getty Images

Het gaat nog weken duren voordat de tanks uit verschillende landen in Oekraïne ingezet kunnen worden, denkt George Dimitriu van Instituut Clingendael. Duitsland en Polen gaan Oekraïne Leopard 2-tanks leveren en de Verenigde Staten sturen hun Abrams-tanks. “Al die verschillende tanks en voertuigen vormen een logistieke nachtmerrie,” stelt Dimitriu. Hij legt uit waarom de missie zo’n logistieke uitdaging vormt.

1. Hoe snel kunnen de tanks in Oekraïne zijn?

“Dat is afhankelijk van de status van de tanks. Als de voertuigen nog in opslag staan, moeten zij eerst door technisch specialisten klaargemaakt worden. Dat kan enkele weken in beslag nemen. Het is ook mogelijk dat Duitsland tanks levert van een parate eenheid, dan zijn de tanks binnen een paar dagen inzetbaar. Echter, niet alleen de status van de tanks is bepalend. Ook munitie, reserve-onderdelen en communicatiemiddelen moeten worden geleverd.

“In Duitse tanks zit een Duits radiosysteem, waarmee militairen via versleutelde berichten veilig met elkaar kunnen praten. Die cryptografie verschilt per land. Hierdoor is het niet mogelijk om vanuit Duitse tanks contact te leggen met oude Sovjettanks, die Oekraïne nu inzet. Maar ook Poolse, Duitse en Finse Leopardtanks kunnen onderling niet met elkaar praten. Dit betekent dat de radio-apparatuur in alle tanks vervangen moet worden. De vraag is nu of Oekraïne genoeg radio’s heeft.”

2. Hoelang duurt het om militairen te trainen voor het besturen van een tank?

“Een training bestaat uit twee elementen. Het technische deel, dat gaat over praktische zaken: hoe schiet ik en waar zitten de knopjes? De tactische training gaat over het gezamenlijk optreden: hoe verplaats ik met vier tanks tegelijkertijd en hoe trek ik mij terug naar een veilige positie als ik geschoten heb?

“Normaal gesproken duren die trainingen behoorlijk lang. De Oekraïners hebben laten zien dat ze heel adaptief zijn en zich snel dingen eigen kunnen maken, veel sneller dan we in westerse opleidingen gewend zijn. Daarnaast hoeven de militairen niet te wachten tot de tanks in Oekraïne aankomen. Buurland Polen en ook Duitsland hebben al aangeboden te willen helpen met trainen. Ik denk dat als de militairen nu beginnen en de tanks met ongeveer drie tot vijf weken in het gebied zijn, ze gelijk aan de slag kunnen.”

3. Zijn deze westerse tanks echt een gamechanger, zoals de onderminister van buitenlandse zaken Andriy Melnyk stelt?

“Het aantal waarover nu wordt gesproken is aanzienlijk, maar ik denk niet dat je kunt spreken van een gamechanger. Ten eerste vormen al die verschillende tanks en gepantserde gevechtsvoertuigen een logistieke nachtmerrie. Het betekent dat je misschien wel zes verschillende soorten munitie nodig hebt, allerlei verschillende typen reserve-onderdelen en verschillende soorten brandstof. Daar heb je meer kennis voor nodig, en meer mensen en meer spullen. Hierdoor ben je groter, trager en dus kwetsbaarder. Dan lukt het prima om in kleine teams op te treden, maar voor gevechten in groter verband is dat heel lastig.

“Ook de 300 tanks waar (de Oekraïense president, red.) Zelenski om vraagt, zijn waarschijnlijk niet genoeg om een beslissende slag uit te voeren. Je moet een gebied niet alleen veroveren, je moet het ook kunnen verdedigen. Met deze aantallen ziet het ernaar uit dat het voorlopig een slijtageslag blijft.”