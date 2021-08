Taliban veroveren nog twee provinciehoofdsteden, waaronder Kunduz

Afghaanse militairen na een gevecht met de Taliban bij de stad Herat. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Dat betekent dat de moslimextremisten in drie dagen tijd vier hoofdsteden van provincies in handen hebben gekregen.

De verovering van het strategisch belangrijke Kunduz wordt gezien als de grootste militaire prestatie van de Taliban sinds buitenlandse troepen eerder dit jaar begonnen aan de laatste fase van hun terugtrekking. Er wonen naar schatting zo’n 374.000 mensen. Inwoners moesten toezien hoe hun stad veranderde in een slagveld.

Lokale bronnen zeggen dat in Kunduz brand uitbrak door raketbeschietingen van de Taliban en luchtaanvallen van de strijdkrachten. Sommige inwoners probeerden te vluchten of verschansten zich in hun huizen. “De wegen zijn gesloten en mensen kunnen de gewonden niet naar ziekenhuizen brengen,” liet een inwoner persbureau DPA telefonisch weten.

In de provincie Kunduz is ook Nederland actief geweest. Nederlanders hebben er politiemensen getraind. Die missie begon in 2011 en kwam ongeveer twee jaar later vervroegd tot een einde. De Taliban vielen de provinciehoofdstad in de jaren daarna ook al herhaaldelijk aan. De Taliban liepen Kunduz in 2015 en 2016 onder de voet, maar wisten de stad nooit lang te bezetten.

Inzetten van commandotroepen

De Afghaanse autoriteiten zeiden zondag dat commandotroepen worden ingezet om strategisch belangrijke locaties in de stad te heroveren. De Taliban zouden al zijn verdreven uit een televisiestation. Lokale bestuurders hebben naar verluidt een veilig heenkomen gezocht op het vliegveld, dat nog in handen zou zijn van veiligheidstroepen.

De Taliban hebben de afgelopen dagen ook andere provinciehoofdsteden ingenomen. Ze veroverden vrijdag Zaranj in het zuidwesten van Afghanistan en een dag later Sjeberghan, in het noorden van het land. Er worden ook gevechten gemeld bij provinciehoofdsteden Herat, Lashkar Gah, Kandahar en Taloqan.

Afghaanse veiligheidstroepen lijken te zijn overvallen door het bliksemoffensief van de fundamentalisten. Sar-e Pol en Kunduz vielen volgens lokale bronnen kort na elkaar. “De Taliban hebben een bataljon van het leger omsingeld aan de buitenrand van de stad. Alle andere stadsdelen zijn in handen van de Taliban,” zei een lid van de provincieraad over de situatie in Sar-e Pol.

De fundamentalistische Taliban heersten in de jaren negentig al over een groot deel van het land. Hun regime kwam ten val toen de VS binnenvielen na de terreuraanslagen op Amerikaans grondgebied van 11 september 2001. De Taliban voerden de afgelopen twintig jaar een guerrillastrijd tegen troepen van de regering in Kabul en de internationale strijdkrachten die nu vertrekken uit Afghanistan.