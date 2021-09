Taliban presenteren nieuwe regeringsleider en ministers

De Taliban kondigen Mohammad Hasan Akhund aan als de nieuwe regeringsleider van Afghanistan. Beeld REUTERS

De nieuwe regeringsleider werkte in het verleden samen met de inmiddels overleden Mohammed Omar, de andere oprichter van de Taliban. Diverse landen hebben opgeroepen tot een inclusieve regering met verschillende partijen uit de samenleving, maar de aangekondigde leden hebben tot dusver allemaal banden met de Taliban.

De zoon van Omar, Mohammad Yaqoob, is benoemd tot minister van Defensie. De functie van binnenlandminister gaat naar Sarajuddin Haqqani. Hij is de zoon van de oprichter van het zogeheten Haqqani-netwerk, volgens de Amerikanen een terroristische organisatie, en hij wordt gezocht door de FBI.

De Taliban kwamen halverwege augustus aan de macht na de inname van de Afghaanse hoofdstad Kabul. De moslimextremisten zeiden een nieuwe regering te presenteren na het vertrek van de Amerikaanse militairen, eind augustus. De aankondiging zou eigenlijk vorige week al plaatsvinden, maar liep vertraging op.

Een prioriteit voor de nieuwe regering is de wederopbouw van het door oorlog verscheurde land. De economie kreeg een nieuwe klap door de machtsovername. Een bijkomend probleem voor de Taliban is dat Afghanistan een groot deel van zijn tegoeden heeft opgeslagen in de Verenigde Staten, die niet van plan zijn om de extremisten toegang te bieden.