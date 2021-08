Taliban onderhandelen over overgave Kabul: ‘President Afghanistan zal aftreden’

De Taliban hebben zondagochtend de stad Jalalabad in het oosten van Afghanistan ingenomen. Beeld AFP

De hoofdstad Kabul is nog de enige grote stad die in handen is van de regering en is nu omsingeld door strijders van de Taliban. Ze zouden de stad zelfs al zijn binnengetrokken.

Een woordvoerder van de Taliban zegt dat medewerkers van de overheid en het leger zich geen zorgen hoeven te maken over vergeldingsacties. De jihadisten zijn niet uit op wraak zodra ze het land hebben veroverd. Ook roept hij vluchtende Afghanen op om in het land te blijven en niet uit angst te vertrekken.

De Taliban hebben sinds ze naar Kabul zijn getrokken benadrukt dat ze geen slachtoffers willen maken. Een leider van de Taliban die in Doha zit roept het Afghaanse regeringsleger juist op om te stoppen met schieten, zodat er geen burgers gewond raken.

Regering is controle kwijt

Zaterdag werd de noordelijke Afghaanse stad Mazar-e-Sharif al veroverd en daarmee raakte de regering de controle over het noorden van het land kwijt. “Er zijn momenteel geen gevechten in Jalalabad omdat de gouverneur zich heeft overgegeven aan de Taliban,” zei een Afghaanse functionaris uit Jalalabad tegen persbureau Reuters. “Het verlenen van toegang aan de Taliban was de enige manier om het leven van burgers te redden.”

Een westerse veiligheidsfunctionaris bevestigde ook de val van de stad. De Taliban rukken nu op richting de hoofdstad waar de evacuatie van personeel van de Amerikaanse ambassade in volle gang zou zijn, melden medewerkers aan Reuters.

Twintig steden veroverd

De Taliban hebben in de afgelopen week zeker twintig provinciehoofdsteden in Afghanistan veroverd. De jihadisten bevinden zich op nog slechts vijftig kilometer van hoofdstad Kabul. De noordelijke stad Mazar-e-Sharif werd zaterdag veroverd. Volgens een provinciebestuurder vluchtten Afghaanse veiligheidstroepen naar de grens met Oezbekistan om een veilig heenkomen te zoeken.

In Mazar-e-Sharif, hoofdstad van de provincie Balch, zaten tot juni nog Nederlandse militairen in kamp Marmal in het kader van de NAVO-missie Resolute Support.

Door de snelle opmars hebben de extremisten van de Taliban veel wapens van het Afghaanse leger in handen gekregen. In veel steden hebben de soldaten zich snel overgegeven, waarna de Taliban de wapens en legervoertuigen konden overnemen. Op sociale media pronken strijders met het vaak uit de Verenigde Staten afkomstige wapentuig.

Leden van de Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat er tijdens de levering rekening is gehouden met het scenario dat de Taliban wapens zouden overnemen, net als IS eerder deed in Irak. De snelheid waarmee het momenteel gebeurt, zou echter het doemscenario zijn geweest.

Oorlog beëindigen

De Afghaanse regering voert momenteel spoedoverleg met lokale leiders en internationale partners om de oorlog te beëindigen. In een vooraf opgenomen toespraak zegt president Ashraf Ghani dat het overleg snel vordert. Ghani zegt dat er wordt gezocht naar een politieke oplossing. “We willen een oplossing die de stabiliteit en vrede in het land herstelt.”

Volgens de president blijft het hergroeperen van de strijdkrachten de prioriteit voor zijn regering. “We ondernemen serieuze stappen om onze strijdkrachten weer te mobiliseren,” aldus Ghani. Volgens de president is het belangrijk dat er niet nog meer slachtoffers vallen en dat er niet nog meer schade wordt aangericht.

Staakt-het-vuren

Qatar heeft tijdens een bijeenkomst met een vertegenwoordiging van de Taliban opgeroepen tot een staakt-het-vuren. In Qatar worden al geruime tijd vredesbesprekingen gevoerd tussen de Taliban en de Afghaanse regering. Qatar heeft het hoofd van de delegatie van de Taliban, mullah Abdul Ghani Baradar, gevraagd ‘een einde te maken aan de escalatie en onmiddellijk de gewelddadigheden te staken’.

Duitsland is ondertussen bezig met het voorbereiden van de evacuatie van het ambassadepersoneel in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Maandag vliegen er militaire transporten naar Kabul volgens de krant Bild. Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zegt dat Duitsland er alles aan gaat doen om te voorkomen dat het ambassadepersoneel in handen van de Taliban valt. “We zijn voorbereid op alle scenario’s.”

Bronnen binnen het leger zeggen dat speciale commandotroepen worden ingezet om het ambassadepersoneel veilig uit Kabul te halen. Zaterdag werd crisisoverleg gevoerd over de situatie tussen bondskanselier Angela Merkel en meerdere kabinetsleden. De evacuatieplannen moeten formeel nog worden goedgekeurd door het parlement.

De Verenigde Staten zijn zondag begonnen met het evacueren van het ambassadepersoneel.