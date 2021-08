Taliban nemen tiende provinciehoofdstad in een week over

Talibanstrijders namen dinsdag Pul-e-Khumri in, de hoofdstad van de provincie Baghlan, ten noorden van de hoofdstad Kabul. Beeld AFP

De Taliban zeiden zelf ook al dat ze Ghazni hadden ingenomen. Volgens de jihadistische strijders is de hele stad onder controle, zijn er veel wapens in beslag genomen en veel soldaten gedood of gevangen genomen. In de stad wonen ongeveer 270.000 mensen. Ghazni ligt op de weg tussen de twee grootste steden, Kabul en Kandahar.

Volgens het parlementslid wordt er in delen van de stad nog gevochten, maar hebben de Taliban de belangrijkste punten in handen.

Op veel plekken in Afghanistan wordt gevochten. Volgens lokale media zijn de Taliban teruggeslagen in de hoofdsteden van provincies Herat en Badghis door het leger en bewapende burgers. De Taliban nemen wel steeds meer vliegvelden in het land over, zoals in Kunduz en Farah, waardoor het moeilijker wordt om het regeringsleger van voorraden te voorzien.

Aanval op steden

Sinds vrijdag hebben de Taliban tien van de 34 provinciale hoofdsteden veroverd. De opmars van de jihadisten valt samen met het vertrek van de internationale soldaten die jarenlang gelegerd waren in Afghanistan. Eerst namen ze vooral plattelandsgebieden over, maar sinds vorige week zijn de Taliban een aanval op grote steden begonnen.

Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat Kabul binnen 90 dagen in handen van de Taliban kan zijn, als de opmars in dit tempo doorgaat. Binnen een maand kan de stad al afgesneden zijn van de rest van het land. De laatste Amerikaanse soldaten vertrekken eind augustus uit Afghanistan. Dan staat het Afghaanse leger er helemaal alleen voor.

De Amerikaanse president Joe Biden zei dinsdag nog dat hij geen spijt heeft van het terugtrekken van het leger. De Afghaanse leiders moeten zelf voor hun land vechten, aldus Biden.