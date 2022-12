Taliban maken uitzonderingen op ban vrouwelijk personeel ngo’s

Beeld AFP

Die uitzonderingen heeft de minister van Economie van de Taliban, Mohammed Hanif, maandag meegedeeld tijdens een ontmoeting met het waarnemend hoofd van de VN-missie Unama in Afghanistan, Ramiz Alakbarov. Het Duitse persbureau DPA heeft dinsdag een kopie van de notulen van de vergadering in handen gekregen.

Het ministerie van Hanif beval zaterdag alle ngo’s om tot nader orde geen vrouwelijk personeel in te zetten. Sommige vrouwelijke werknemers volgen de strikte interpretatie van de islamitische kledingvoorschriften niet, is de motivatie. Er zouden veel klachten over zijn binnengekomen. De fundamentalistische Taliban-regering heeft gedreigd de vergunningen in te trekken van ngo’s die zich niet aan de nieuwe regels houden. In Afghanistan zijn meer dan 180 binnenlandse en internationale ngo’s actief.

De laatste beperking van de Taliban die vrouwen achterstelt, leidde tot verontwaardiging in westerse landen en bij internationale instellingen. Meerdere buitenlandse hulporganisaties, waaronder Save the Children, kondigden aan hun werk in Afghanistan op te schorten vanwege de ban. Alakbarov heeft Hanif tijdens hun ontmoeting opgeroepen om het verbod terug te draaien.