Taliban hebben geavanceerd Amerikaans wapenarsenaal

Talibanstrijders poseren voor een foto in Kabul afgelopen donderdag. Beeld AP

De meeste van die wapens waren geleverd aan het Afghaanse leger.

Amerikaanse defensiespecialisten maken zich zorgen. Talibanstrijders sturen regelmatig video’s de wereld in van hun laatste aanwinsten. De Taliban beschikken nu over veel in de VS gemaakte M4-aanvalsgeweren, meldt The Washington Post.

En over veel zwaarder spul, inclusief een paar Black Hawk-­helikopters en hightechdrones.

Behalve over dat soort militaire hardware zijn de experts vooral bezorgd dat de extremistische groep nu ook geavanceerde technologie binnen handbereik heeft, inclusief speciale apparaten die door het Amerikaanse leger worden gebruikt om ­Afghanen te identificeren die Amerikanen en bondgenoten bijstonden.

De Taliban hebben zich de laatste weken vooral bewapend met spullen die min of meer werden achtergelaten of overgedragen door de Afghaanse ­nationale veiligheidstroepen, zegt Robert Crews, een expert op het gebied van Afghanistan aan de Stanford University. En ze hebben veel te pakken gekregen. Crews somt op: van nachtkijkers en telescopen tot zeer geavanceerde sluipschuttersgeweren. En van gepantserde voertuigen en artillerie tot allerlei vliegend oorlogstuig.

De grote vraag is of ze er ook mee kunnen omgaan.

Tussen 2005 en 2021 heeft de VS het Afghaanse leger ter waarde van een slordige 15 miljard euro bewapend, meldt The Washington Post. Zo beschikte de Afghaanse luchtmacht vlak voor de ineenstorting over ruim veertig operationele in Amerika gefabriceerde MD-530-helikopters, aldus de krant, en meer dan 30 UH-60 Black Hawk-helikopters. Er waren ook ten minste 23 bruikbare A-29 Super Tucano-aanvalsvliegtuigen, waarvan sommige waren gemoderniseerd om lasergeleide bommen te droppen. Ook werden 174 M1151 HMMWV’s geleverd, beter bekend als humvees.

De Taliban hebben tientallen humvees bemachtigd, maar ze zouden ook vier Black Hawks te pakken hebben gekregen en een Super Tucano. Mogelijk zullen de Taliban de Black Hawks proberen te verkopen. Een toestel kost 10 miljoen dollar (8,5 miljoen euro), schrijft The Washington Post. Uit Talibanvideo’s zou blijken dat op het vliegveld van Herat is geoefend met een Russische Mi-17-helikopter. Buurland Oezbekistan meldde deze week ongeveer 22 vliegtuigen en 24 helikopters uit Afghanistan tot landen te hebben gedwongen. Een kwart van alle vliegtuigen van de Afghaanse luchtmacht zou daar nu staan.

Veel resterende Amerikaanse apparatuur zou onklaar zijn ­gemaakt door vertrekkende ­Afghaanse troepen of overgevlogen naar de Panjshirvallei ten noorden van Kabul. Daar zijn Afghaanse anti-Talibantroepen bezig zich te hergroeperen onder leiding van Ahmad Massoud, de zoon van Ahmad Shah Massoud, de vermoorde leider van de Noordelijke Alliantie.