Taliban dragen Afghaanse universiteiten op deuren te sluiten voor vrouwen

De Afghaanse minister van Hoger Onderwijs, Maulvi Nida Mohammad Nadeem. Beeld ANP / EPA

Het gaat om openbare en particuliere universiteiten. Zij kregen van het radicale islamitische bewind in een brief de opdracht met onmiddellijke ingang vrouwelijke studenten te weigeren. Het bestaan van de brief is door een woordvoerder van het Afghaanse ministerie bevestigd aan persbureaus als Reuters en AFP.

Het verbod op hoger onderwijs komt minder dan drie maanden nadat duizenden meisjes en vrouwen in het hele land toelatingsexamens voor universiteiten hebben afgelegd. En het is de jongste stap in een reeks beperkingen die de taliban aan hen opleggen om te kunnen leren. Meisjes werd eerder al de toegang tot middelbaar onderwijs ontzegd.

Opnieuw aan de macht

Toen de taliban in augustus 2021 opnieuw aan de macht kwamen, beloofden ze de internationale gemeenschap een gematigder beleid. Toch worden sindsdien de rechten van vrouwen en meisjes uitgekleed.

Afgelopen maand werd duidelijk dat vrouwen in hoofdstad Kaboel parken en kermissen niet meer mochten bezoeken. In mei beval de hoogste leider van de taliban in Afghanistan, Hibatullah Akhundzada, vrouwen door middel van een decreet om in het openbaar een boerka te dragen. En twee maanden daarvoor werd vrouwen duidelijk gemaakt dat zij alleen nog in een vliegtuig mogen stappen als ze worden begeleid door een mannelijk familielid. De taliban-regering had dat opgedragen aan vliegtuigmaatschappijen in het land.