Taliban claimen verovering van Kandahar, tweede stad van Afghanistan

Afghaanse militairen in de stad Herat, die nu in handen is van de Taliban. Beeld AFP

Het is na hoofdstad Kabul de grootste stad van het land en diende eerder als officieuze hoofdstad van de Taliban, voordat de radicaalislamitische beweging begin deze eeuw door westerse strijdmachten werd verdreven. Eerder donderdag werd ook Herat, de derde stad van het land, veroverd op de Afghaanse regering.

Nederlandse F-16’s hebben tijdens internationale missies een tijdlang geopereerd vanuit Kandahar, waar een belangrijke luchthaven ligt. Kandahar ligt ook dicht bij Tarin Kowt, de hoofdstad van de provincie Uruzgān, waar Nederlandse militairen tussen 2006 en 2010 gelegerd waren. Ook daar zijn de Taliban naar verluidt dicht bij een inname van de stad.

Op veel plekken in Afghanistan wordt gevochten en de Taliban veroveren in rap tempo gebieden en steden op de Afghaanse regering. Eerder donderdag werd bekend dat Herat, de op twee na grootste stad van het land, en provinciehoofdstad Ghazni zijn overgenomen. Ghazni ligt 150 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Kabul.

“We moesten Herat verlaten om nog meer verwoesting te voorkomen”, zegt een regeringsbron tegen het Franse persbureau AFP. Ook de Taliban zelf claimen de stad in handen te hebben. Volgens een woordvoerder hebben militairen in de stad zich overgegeven.

Eerder meldde een journalist ter plaatse al dat het belangrijkste politiebureau van de stad door de Taliban zonder verzet was ingenomen. Een woordvoerder van de extremisten meldde op Twitter daarover dat ‘de vijand’ gevlucht is. Volgens hem hebben de Taliban tientallen militaire voertuigen, wapens en munitie in handen gekregen.

“Tot vanmiddag was de situatie in de stad normaal”, zegt een inwoner van Herat tegen AFP. “Aan het einde van de middag veranderde alles. Ze (de Taliban red.) trokken haastig de stad binnen. Ze hesen hun vlaggen in elke hoek van de stad.” Een lokale politicus zegt tegen het Duitse persbureau DPA dat de Taliban net als in andere steden gevangenen heeft vrijgelaten, nadat de gevangenis werd ingenomen.

Sinds vrijdag hebben de Taliban zeker 11 van de 34 provinciale hoofdsteden veroverd. De opmars van de jihadisten valt samen met het vertrek van de internationale soldaten die jarenlang gelegerd waren in Afghanistan.

Richting Kabul

De Verenigde Staten hebben vanwege de opmars alle Amerikanen opgeroepen het land zo snel mogelijk te verlaten. Ook gaan de VS een aanzienlijk deel van het personeel van hun ambassade in Kabul evacueren. Ook zullen dagelijks vluchten worden uitgevoerd om Afghanen in veiligheid te brengen die de Amerikanen in de afgelopen jaren hebben geholpen en nu gevaar lopen. De Britten hebben soortgelijke maatregelen aangekondigd.

De Amerikanen sturen extra militairen die moeten helpen bij het vertrek van de ambassademedewerkers. Dat geldt als standaardpraktijk in conflictgebieden. Het gaat om 3000 man, die zo snel mogelijk naar de luchthaven van Kabul worden gestuurd. Momenteel zijn nog 650 Amerikaanse militairen in Afghanistan om onder meer de ambassade te beschermen.

De diplomatieke aanwezigheid in Kabul wordt teruggebracht tot een “rompbezetting”, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij benadrukt dat de ambassade openblijft. Daar verblijven naar verluidt nu nog 1400 medewerkers. Ook laat de woordvoerder weten dat inmiddels meer dan 1200 Afghanen naar de VS zijn gebracht.

Het Verenigd Koninkrijk stuurt ook zeker honderd militairen naar Afghanistan om personeel en Afghaanse tolken het land uit te krijgen, kondigde de Britse minister van Defensie Ben Wallace aan. De eerste militairen worden aan het eind van deze week verwacht en het troepenaantal kan oplopen tot 600. In tegenstelling tot de VS verplaatsen de Britten hun ambassade wel naar een veiligere locatie.