Taliban claimen verovering laatste verzetsbolwerk, NRF-kopstuk spreekt van ‘leugen’

Beeld AFP

Er zijn geen onafhankelijke waarnemers in de bergachtige regio op ongeveer 65 kilometer ten noordoosten van hoofdstad Kaboel. NRF-woordvoerder Ali Nazari claimde tegenover de BBC juist dat de rebellen de Taliban hebben teruggedrongen. Hij hekelt de ‘propagandamachine’ van de radicaalislamitische beweging. Volgens hem hebben de verzetskrachten Talibanstrijders omsingeld in het noordoostelijke deel van de vallei. Een paar honderd strijders met nauwelijks nog munitie zitten daar volgens hem in de val en onderhandelen over hun overgave.

Massoud

Een van de huidige leiders van de NRF, Ahmad Massoud, is een zoon van de in 2001 omgekomen ‘Leeuw van Panjshir’ Ahmad Shah Massoud. Hij leidde daar met succes het verzet tegen het Sovjet-leger en in de jaren 90 tegen de Talibanstrijders. Het NRF-kopstuk noemt de Taliban-claim over de verovering van Pansjhir op Twitter ‘een leugen’. ‘Pansjhir veroveren, zal mijn laatste dag in Pansjhir zijn. Inshallah,’ tweet hij.

Ook de gevluchte vicepresident Amrullah Saleh, die zichzelf beschouwt als waarnemend president, is naar Pansjhir gegaan. Berichten dat hij naar Tadzjikistan zou zijn gevlucht heeft hij weersproken.

Na de snelle verovering van het land moesten de Taliban het nog opnemen tegen de Nationale Verzetskrachten (NRF) die zich schrap hadden gezet in de vallei. Die wist de radicaalislamitische beweging tijdens haar vorige machtsperiode van 1996 tot 2001 niet te veroveren.

In de provincie Pansjhir verzamelden zich na de val van Kaboel enkele duizenden gewapende tegenstanders. Beide kampen beweerden de afgelopen dagen hun tegenstanders zware verliezen te hebben toegebracht. Donderdag claimden de Taliban al terreinwinst te hebben geboekt nadat onderhandelingen waren mislukt. Eerder op vrijdag zei een NRF-woordvoerder dat de groep de vallei aan het verdedigen is.