Taliban claimen neerhalen Amerikaans militair toestel boven Afghanistan

Een vliegtuig van Ariana Afghan Airlines. De luchtvaartmaatschappij zegt dat het neergehaalde vliegtuig niet van hen is. Beeld EPA

Maandag werd bekend dat er in Afghanistan een vliegtuig was neergestort, maar onduidelijk is wat voor toestel. Lokale media meldden in eerste instantie dat het een passagiersvliegtuig van Ariana Afghan Airlines betrof, maar de baas van die luchtvaartmaatschappij ontkent dat. Volgens hem was er wel een crash, maar niet van een vliegtuig uit zijn vloot.

Het lijkt nu te gaan om een relatief klein spionagevliegtuig. Volgens Afghaanse media zaten er 83 mensen aan boord. Hier zaten volgens de Taliban hoge CIA-officieren.

Niet veilig

Het toestel stortte maandag rond 13.00 uur (lokale tijd) neer in de centraal gelegen provincie Ghazni ten zuidwesten van hoofdstad Kaboel, aldus een woordvoerder van de gouverneur. De regio waarin het toestel neerstortte is in handen van de Taliban. Volgens de politie in Ghazni is het gebied ‘niet veilig’ door de aanwezigheid van opstandelingen.

Het vliegtuig was volgens de Afghaanse zender Ariana News onderweg van Herat, de tweede stad van het land, naar het Indiase Delhi.