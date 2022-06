Taiwanese jongeren moeten straks een jaar in dienst

Een langere dienstplicht moet onderdeel zijn van een bredere modernisering van de krijgsmacht, vinden experts. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Het voorstel komt van de regerende DPP. De Kuomintang, de grootste oppositiepartij stemt ermee in. “Het is een van de belangrijkste lessen die we leren van de invasie in Oekraïne,” zegt Luo Chih-cheng, de parlementariër die het voorstel indiende. “We moeten eerst zelf laten zien dat we bereid zijn te vechten voor ons land, voordat de internationale gemeenschap te hulp schiet.”

Onder vorige regeringen werd de dienstplicht juist teruggebracht van twee jaar naar vier maanden. De relatie met China was toen minder gespannen. Teruggaan naar twee jaar is een stap te ver. Daar is de samenleving niet klaar voor, denkt Luo.

De laatste jaren lijkt Peking steeds duidelijker voornemens om het eiland te annexeren. “We zien steeds meer militaire activiteit van China in onze territoriale wateren, en schendingen van onze luchtverdedigingszone,” zegt Luo. “Het is tijd dat we onze verdediging versterken.”

Modernisering van de krijgsmacht

Als eiland concentreerde de verdediging van Taiwan zich tot nu toe vooral op luchtafweer met steun uit de lucht. Het eiland kocht voor tientallen miljarden aan wapens. Maar investeringen in mankracht bleven achter, en de vier maanden dienstplicht stelt weinig voor.

Een langere dienstplicht moet onderdeel zijn van een bredere modernisering van de krijgsmacht, vinden experts. “Het is een goed signaal naar de vijand, maar het is geen pil die het land sterker maakt,” zegt de gepensioneerde admiraal Li Hsi-min. Hij is bang dat meer dienstplichtigen voor de krijgsmacht juist een last zijn. “Je hebt militairen nodig om ze op te leiden.”

Het voorstel kan op flinke steun van de bevolking rekenen. Uit een enquête blijkt dat 63 procent van de Taiwanezen erachter staat. De minister van Defensie laat weten voor het eind van het jaar met een plan te komen. Luo kijkt ook naar de rol van vrouwen in de krijgsmacht. Vrouwen worden toegelaten tot de militaire opleiding, maar vallen niet onder de dienstplichtregels. Volgens Luo is dat te controversieel. Daarom wordt nagedacht over een vrijwillige training voor vrouwen die toch een rol willen spelen in de verdediging van het eiland.