Systemen voor gijzelsoftware uit de lucht gehaald

Een beeld van een door de politie gekaapte gijzelwebsite. Beeld Getty Images

Volgens de Europese politiedienst Europol is Hive in de afgelopen jaren gebruikt bij aanvallen op meer dan 1500 bedrijven in tachtig landen. Bij elkaar zouden de gedupeerden ongeveer 100 miljoen euro losgeld hebben betaald. Onder de getroffen organisaties zouden telecombedrijven, overheidsorganisaties, scholen, fabrieken en zeker één ziekenhuis zijn.

Miljoenen misgelopen

De FBI wist afgelopen juli door te dringen in de netwerken achter Hive. Ze kregen de sleutels in handen en deelden die met gedupeerden. Daardoor zouden de daders bij elkaar 120 miljoen euro zijn misgelopen.

De politie in Nederland was bij de actie betrokken, net als de collega’s in onder andere Duitsland, Frankrijk, Canada en Litouwen.

Achter Hive zitten twee groepen: de ontwikkelaars die de gijzelsoftware ontwikkelen en de mensen die de aanvallen uitvoeren. Na een aanval gooide de gijzelsoftware niet alleen getroffen computersystemen op slot, maar haalde ook de bestanden eraf. De gedupeerden moesten dan niet alleen betalen om hun computersystemen weer te kunnen gebruiken, maar ook om te voorkomen dat de gestolen bestanden naar buiten zouden worden gebracht. Cybercriminelen werken steeds vaker zo, omdat ze op die manier de buit kunnen opdrijven. Van het losgeld ging 80 procent naar de aanvallers en 20 procent naar de ontwikkelaars.