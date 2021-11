Syrische muzikant Omar Souleyman in Turkije gearresteerd

De Syrische ster Omar Souleyman. Beeld Klaas Fopma

De manager van Souleyman bevestigt de arrestatie woensdag aan het Franse persbureau AFP. Hij verwacht dat Souleyman later op de dag na ondervraging vrijgelaten wordt. Turkse media melden echter dat hij is aangehouden vanwege ‘lidmaatschap van een terroristische organisatie’. Vanwege die verdenking zijn het afgelopen decennium tienduizenden mensen in de Turkse gevangenis verdwenen.

Souleyman is al jarenlang een veel geziene act op poppodia en festivals over de hele wereld, waaronder in Amsterdam. Hij speelde onder meer in Paradiso, de Marktkantine en buiten de hoofdstad bijvoorbeeld op Lowlands. In 2013 trad hij op bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede in Oslo.

Volgens zijn manager wordt Souleyman ondervraagd naar aanleiding van een bericht in de lokale media. Daarin staat dat de muzikant is afgereisd naar een regio in Syrië die in handen is van de YPG, een afsplitsing van de PKK. De PKK wordt door de Verenigde Staten, de Europese Unie en Turkije aangemerkt als terroristische organisatie.

De Syrisch-Arabische muzikant en DJ Souleyman, die ooit als bruiloftzanger begon, mengt in zijn muziek Koerdische en Arabische invloeden en techno-invloeden. Hij vertrok in 2011 uit Syrië na het uitbreken van de burgeroorlog en speelde samen met internationale beroemdheden zoals Björk en Damon Albarn, frontman van de Britse band Blur.