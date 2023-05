Syriërs in Libanon durven de straat niet meer op, uit angst voor deportatie

Het Libanese leger heeft vorige maand een aantal invallen uitgevoerd bij vluchtelingenkampen en daarbuiten om Syrische vluchtelingen op te pakken en uit te zetten. Beeld AP

Toen Abu Fouad na een dag werken als steenhouwer terugkeerde naar huis, net buiten Beiroet, was iedereen verdwenen. Het huis was leeg en zijn vrouw en jonge dochters van zeven en acht jaar waren nergens te bekennen, vertelt de Syriër aan de krant The National. Even later werd hij gebeld, door de inlichtingendienst van het Libanese leger. “We hebben je vrouw en dochters,” deelde een stem hem mee. “En we gaan ze uitzetten.”

De laatste maand zijn er door heel Libanon op soortgelijke manieren tientallen Syrische vluchtelingen verdwenen. Het Libanese leger voert invallen uit in vluchtelingenkampen en houdt Syriërs aan op straat en bij checkpoints. Volgens persbureau Reuters zijn zo alleen al in april 450 Syriërs aangehouden, van wie er zeker 130 gedeporteerd zijn.

Geregistreerd bij de VN

De Libanese autoriteiten zeggen dat de invallen van het Libanese leger alleen gericht zijn op niet-geregistreerde Syriërs. Maar er zijn inmiddels tal van gevallen bekend van personen die staan ingeschreven bij de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, die Syrische vluchtelingen in het land registreert. Een deel van hen is ook uitgezet. De UNCHR bevestigt dit. Ook de vrouw en kinderen van Abu Fouad staan bij de vluchtelingenorganisatie geregistreerd.

Overigens zou het deporteren van niet-geregistreerde Syriërs hoe dan ook tegen het internationaal recht ingaan. Libanon heeft het Vluchtelingenverdrag weliswaar nooit ondertekend, maar het heeft wel de plicht zich te houden aan het principe van non-refoulement, wat inhoudt dat niemand mag worden teruggestuurd naar een land waar die het risico loopt vervolgd of gemarteld te worden.

Volgens de VN is terugkeer naar Syrië voor vluchtelingen nog altijd niet veilig. Met name mannen die hun dienstplicht niet vervuld hebben, lopen het risico te verdwijnen in het Syrische gevangenissysteem, of worden gedwongen in het leger te dienen. De kans in Syrië alsnog onder te duiken of opnieuw naar Libanon te kunnen vluchten, is klein. Sommige gedeporteerden hebben familieleden in Libanon laten weten dat ze door het Libanese leger rechtstreeks zijn overhandigd aan de Vierde Pantserdivisie, een beruchte Syrische legereenheid onder het commando van Maher al-Assad, de broer van de Syrische president.

Venijnige berichten op sociale media

Hoewel sommige Libanezen de straat zijn opgegaan om te protesteren tegen de uitzettingen, juichen andere de deportaties toe. Het anti-Syrische sentiment in het land lijkt verder te verharden; op sociale media doen steeds meer venijnige berichten de ronde waarin wordt gesteld dat Syriërs slechts economische vluchtelingen zouden zijn die prima terug kunnen keren naar hun land.

Veel Syriërs durven inmiddels niet meer de straat op te gaan, vertelt de 31-jarige Ammar, een deserteur uit het Syrische leger die lang in Syrië gevangen heeft gezeten en nu in Libanon woont, aan AFP. “Waarom al deze haat? Waaraan hebben we dit verdiend? We zijn alleen maar gevlucht om de dood te ontlopen.”

Een nuttige zondebok

Intussen brengen Libanese politici de gemoederen verder in beroering. De waarnemend minister van Sociale Zaken, Hector Hajjar, kondigde onlangs aan dat ‘we vluchtelingen in ons eigen land zullen worden’. Voor Libanons politieke elite zijn de Syriërs vooral een nuttige zondebok, waarop woedende Libanezen, al jaren midden in een desastreuze economische crisis, zich kunnen afreageren, in plaats van op de politici zelf.

Mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International, hebben geen goed woord over voor de lastercampagnes en de uitzettingen van Syriërs en roepen de internationale gemeenschap op extra hulp te leveren; met name voor het hervestigen van in Libanon verblijvende Syrische vluchtelingen in andere landen. Intussen moet Libanon onmiddellijk stoppen met de deportaties, benadrukt Aya Majzoub, onderzoeker bij Amnesty. “Geen vluchteling zou teruggestuurd moeten worden naar een plek waar ze hun leven niet zeker zijn.”