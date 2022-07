Surinamers gaan de straat op, want zo’n beetje alles gaat verkeerd in het land

In Suriname zijn voor de derde dag op rij mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering van Chan Santokhi. Beeld ANP

Het is een opeenstapeling van problemen in Suriname. Het land kent een enorme inflatie waardoor prijzen van voedsel en brandstof door het dak gaan en veel inwoners de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.

“De actievoerders willen niet alleen dat Santokhi de financiële pijn verzacht, maar ze vinden vooral dat de regering zich schuldig maakt aan nepotisme,” zegt historicus en surinamist Hans Ramsoedh. “Leo Brunswijk, de broer van vicepresident Ronnie, grossiert in hoge posities bij staatsbedrijven. Er is grote twijfel of deze man daar wel capabel voor is. Maar de president zelf gaat ook niet vrijuit doordat zijn vrouw is toegetreden tot de Raad van Commissarissen bij Staatsolie. Ze was niet eens bevoegd, maar speciaal voor mevrouw Santokhi zijn de regels veranderd. Tja, dat helpt niet mee aan het herstel van het politieke vertrouwen.”

Van orde op zaken stellen komt weinig terecht

Het initiatief voor de protestacties is afkomstig van de groep Organic. Volgens Ramsoedh bestaat deze club voornamelijk uit niet-politiek gebonden jongeren. “Een deel van hen demonstreerde ook al tegen het bewind van de vorige president, Desi Bouterse. Zijn opvolger Santokhi beloofde 2 jaar geleden dat hij orde op zaken zou stellen na het wanbeleid onder Bouterse, maar tot nu toe komt er weinig van terecht. We wisten dat het moeilijk zou worden aangezien de nieuwe president een totaal geplunderde staatskas aantrof, maar hij bleef tot nu toe vrijwel onzichtbaar. En als er dan ook nog verschillende financiële schandalen opduiken, is de maat vol voor een deel van de bevolking en gaan ze de straat op.”

De demonstranten hebben een lijst met tien eisen opgesteld. Deze variëren van het direct stoppen met het benoemen van ‘vrienden en familieleden’ op belangrijke posten tot een betere medische zorg en het schorsen van de minister van Financiën vanwege het verdwijnen van 1,8 miljoen euro op zijn departement.

“Die slechte medische zorg is echt een ding in Suriname,” stelt Ramsoedh. “Recent zijn er twee baby's in het ziekenhuis overleden door een gebrek aan medicijnen. Dit geeft aan dat het op vele fronten slecht gaat met het land.”

Regering moet over de brug komen

De surinamist voorspelt dat de betogers niet zomaar zullen stoppen met hun protest. “De regering zal over de brug moeten komen. Voor Santokhi een moeilijk verhaal, want hij heeft vooral te dealen met zijn vicepresident Brunswijk die totaal zijn eigen weg gaat en niet valt te regisseren. Als Brunswijk zijn politieke steun intrekt, valt de regering, dus de president zit behoorlijk klem. Aan de andere kant zal hij de actievoerders tegemoet moeten komen, anders neemt de onrust alleen maar toe.”

De president wil in gesprek met de betogers, maar zij vinden dat nog te vroeg. Ze willen eerst daden zien en gaan daarom door met demonstreren in onder meer hoofdstad Paramaribo. “De president geeft aan orde op zaken te stellen, zonder enige termijn te verbinden aan deze toezeggingen. Zolang we geen concrete handelingen zien, gaan wij door en zullen we vanaf donderdag ook op straat slapen,” aldus een woordvoerder van Organic.