Suriname onthaalt Russische minister als een staatsman

Lavrov was in de regio voor een bezoek aan meerdere Latijns-Amerikaanse landen. In Suriname schudde hij de hand van praktisch de gehele regering. De minister nam deel aan een ontvangstceremonie met dans en traditionele kledij, had overleg met minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle en ontmoetingen met vicepresident Ashwin Adhin en president Desi Bouterse.

Na al het ceremoniële vertoon deden beide landen ook zaken. Zo is er een basis gelegd voor een uitleveringsverdrag en zijn afspraken gemaakt over samenwerking op juridisch en militair-technisch gebied. Rusland doneert verder medische apparatuur, zoals beademingsapparaten en machines voor verloskundige zorg.

Band met Venezuela

Het was voor het eerst dat een Russische functionaris naar Suriname kwam. Pollack-Beighle was twee jaar geleden al wel in Moskou. Wat Suriname Rusland kan bieden, werd niet geheel duidelijk. Het land speelt met 500.000 inwoners nauwelijks een rol van betekenis in de regio, laat staan op geopolitiek niveau.

Een overeenkomst tussen Paramaribo en Moskou is dat beide vriendschappelijke banden onderhouden met de regering van Venezuela, die wordt geplaagd door binnenlandse protesten. Bovendien heeft zowel Caracas als Paramaribo een grensconflict met buurland Guyana, dat tussen de twee landen in ligt.

Het Surinaamse staatspersbureau NII houdt het er op dat samenwerking met Moskou perspectief biedt voor onder meer de oliesector en het onderwijs in Suriname.