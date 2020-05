Suriname lijkt af te rekenen met Bouterse: VHP stevent af op winst

President Desi Bouterse, voorzitter van de NDP-partij, bracht maandag zijn stem uit in een stembureau in het noorden van hoofdstad Paramaribo. Beeld ANP

Opiniepeiler en onderzoeker Marten Schalkwijk heeft op basis van ruim 30 procent van de getelde stemmen geconstateerd dat de VHP fors groter wordt dan de NDP. De VHP zal volgens hem rond de 19 of 20 zetels (was 8) krijgen, terwijl de NDP mogelijk op 15 of 16 zetels (was 26) blijft steken. De derde partij wordt de Abop van Ronnie Brunswijk met 8 of 9 zetels (was 5).

Het lijkt er daardoor op dat Bouterses Nationaal Democratische Partij (NDP) naar de oppositiebankjes wordt verbannen. De partij die sinds 2010 onder twee termijnen van Bouterse de grootste van het land was, had de afgelopen vijf jaar zelfs een absolute meerderheid in het parlement. Maar volgens de internationale waarnemer America Elects lijkt de partij gehalveerd te worden.

Het kan nog zeker drie tot vier uur duren voor alle stemmen zijn geteld. Uit een verslag van de lokale krant De Ware Tijd komt naar voren dat het ook tot de NDP-leden is doorgedrongen dat ze verloren hebben. Er zijn maar weinig mensen aanwezig in het partijgebouw. Dit in tegenstelling tot de thuisbasis van de VHP waar het steeds drukker wordt.

Nederlaag voor Bouterse

De nederlaag voor Bouterse lijkt een afrekening voor zijn wanbeleid in de afgelopen termijn. Het land verkeerde al voor de corona-uitbraak in een ongekende economische crisis.

Voor Bouterse (74) hangt mogelijk meer van de verkiezingen af dan zijn politieke carrière alleen. De voormalige dictator werd in november bij verstek veroordeeld voor de Decembermoorden. Met het verliezen van zijn presidentschap verdwijnt ook zijn immuniteit.

Veel Surinamers vreesden aan de vooravond van de verkiezingen voor mogelijke verkiezingsfraude. Oppositiepartijen trokken aan de bel en meldden dat er was gesjoemeld met kiezersbestanden en dat de NDP stembiljetten opkocht. Het Anti Fraude Platform heeft meer dan vijftig gevallen van fraude geïnventariseerd.

Oppositieleider Chan Santokhi van de VHP neemt een voorschot op de overwinning. Beeld ANP

Winst voor de VHP

“Door het harde werken en het vertrouwen dat we hebben uitgestraald, binnen en buiten het parlement, ziet het volk ons nu als alternatief om het land uit de crisis te halen,” becommentarieerde VHP-parlementariër Krishna Mathoera dinsdag op de lokale radio de winst van zijn partij. “Bij de VHP geldt wet en recht voor iedereen, ongeacht status, functie of partij. Het mag niet zo zijn dat de kleine man gepakt wordt en politici geld van het volk nemen en dan de andere kant opkijken,” zei het parlementslid.

Volgens Mathoera heeft de VHP deze principes zelf al eerder in de praktijk toegepast. “De VHP heeft eerder eigen ministers berecht en die zijn naar de gevangenis gegaan. Ook hebben we corruptieonderzoeken gedaan en illegaal vermogen teruggehaald. Dat zal dus ook het beleid zijn als we straks in positie zijn,” stelt Mathoera.

Voor haar staat ook vast dat de huidige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, zijn berechting niet zal ontlopen. Hoefdraad wordt door het Openbaar Ministerie van strafbare feiten verdacht, maar het parlement heeft tot nu toe niet mee willen werken aan het in staat van beschuldiging stellen van de minister.

Aanhangers van de VHP in aanloop naar de verkiezingen. Beeld ANP

Chaotisch

De verkiezingsdag gisteren verliep chaotisch. Stembureaus gingen te laat open, er waren ongetekende of ongestempelde stembiljetten in omloop, journalisten werden op meerdere locaties geweerd en oppositiepartijen mochten op het terrein van stembureaus geen verkiezingstent opzetten, terwijl de NDP dat wel mocht.

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en de Stichting Nationaal Waarnemers Instituut Suriname (SNWIS) kregen veel klachten over onregelmatigheden. Het Anti Fraude Platform, een samenwerkingsverband van oppositiepartijen, registreerde meer dan vijftig gevallen van mogelijke fraude.

Omdat het proces trager verliep door alle coronamaatregelen stonden er tot ’s avonds nog lange rijen voor de stembureaus. De bureaus bleven daarom twee uur langer open dan de bedoeling, maar die boodschap bereikte niet alle bureaus.