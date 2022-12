Surinaamse commissie: miljarden voor reparatie slavernij

Armand Zunder, voorzitter Nationale Reparatie Commissie Suriname, arriveert bij het Catshuis. Beeld ANP / ANP

Dat zegt hij bij aanvang van het gesprek in het Catshuis met meerdere kabinetsleden, onder wie minister Sigrid Kaag (Financiën).

Volgens Zunder komt het kabinet niet uit onder een riant reparatieprogramma voor de gevolgen van de slavernijgeschiedenis. “Hetgeen allemaal vernietigd is, dat moet hersteld worden,” zegt hij. “Ons referentiekader ligt in termen van de miljarden euro’s en zeker niet in de honderden miljoenen euro’s.” Het kabinet is volgens Haagse bronnen van plan om 200 miljoen euro vrij te maken voor een bewustzijnsfonds en 27 miljoen euro voor een slavernijmuseum in Amsterdam.

19 december

Dat het kabinet mogelijk op 19 december excuses aan zal bieden vindt Zunder ‘geen probleem’. Andere organisaties hebben grote bezwaren bij de datum. Zij vinden dat het kabinet de excuses dan overhaast aanbiedt en zien bovendien meer in de datum van 1 juli 2023. Zunder zegt dat zijn organisatie al jaren vraagt om excuses en dat het dus ook hoog tijd is dat het kabinet die aanbiedt.

De voorzitter van de NRCS is wel kritisch op de ‘ongelukkige manier’ waarop de Nederlandse regering de datum ‘eigenzinnig’ heeft bepaald. Daardoor is volgens Zunder veel ruis ontstaan. Hij spreekt ook van ‘misdaden tegen de menselijkheid’ die zijn gepleegd tijdens de slavernij. Veel betrokken organisaties willen dat het kabinet dit ook uitspreekt als de excuses worden aangeboden. Dat is ook het advies van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden, waar het kabinet 19 december op zal reageren.

Catshuis

Het kabinet nodigt voor de tweede keer in een week in het Catshuis mensen uit die zich bezighouden met het slavernijverleden. Onder de genodigden zijn vertegenwoordigers van organisaties die vorige week niet konden. Naast Zunder zijn onder meer het oud-Kamerlid Kathleen Ferrier (CDA), de historicus Gert Oostindie en de activist Jerry Afriyie (Nederland Wordt Beter) bij de gesprekken gesignaleerd. Deze sessie staat onder leiding van vicepremier Kaag, omdat premier Mark Rutte verhinderd is.

Begin november lekte naar de media dat het kabinet op de genoemde datum in december excuses aan wil bieden over het slavernijverleden. Daarop kwam veel kritiek, onder andere op de datum van de excuses. Ook werd het kabinet verweten dat betrokkenen te weinig inbreng hadden bij de voorbereiding.