Studie Harvard: nog lockdowns nodig tot in 2022

Het beeld bij het Colosseum in Rome sinds de lockdown in Italië. Beeld AFP

Dat schrijft een onderzoeksgroep onder leiding van Harvard-hoogleraar epidemiologie Marc Lipsitch, dat dinsdagavond een nieuwe modelstudie publiceerde in Science. Bij het niet herhalen van maatregelen zoals social distancing zouden er niet genoeg bedden op de intensive care beschikbaar zijn.

Om dit te voorkomen ‘kan het nodig zijn’ deze tot in 2022 zo nu en dan te herhalen: een uitweg van de 1,5 meter-samenleving is dan nog verre van dichtbij. Zo zou de wereld volgens de berekeningen van de onderzoekers dit jaar in september en december opnieuw op slot moeten en volgen het jaar erop ook nog maatregelen.

Daarbij, schrijven de onderzoekers, kan het virus een ‘heropleving’ krijgen tot 2024 − zelfs na ‘duidelijke eliminatie’. Ook is er een kans dat mensen die het virus al hebben gehad later opnieuw besmet kunnen raken. Dat zou er volgens de berekening van de onderzoeksgroep voor kunnen zorgen dat SARS-CoV-2, zoals het virus officieel heet, om het jaar of om de paar jaar terugkeert.

Hoewel de berekeningen van het onderzoeksteam zijn losgelaten op de situatie in de Verenigde Staten, denkt Lipsitch dat het in andere landen niet anders zal zijn. Ook voor de mensen die hopen dat de hete temperaturen in de zomer een einde maken aan het verspreiden van het virus, had de Harvard-hoogleraar slecht nieuws. “Dat is niet wat we zien in bijvoorbeeld Australië en in het zuiden van Afrika,” zo zei hij in een persconferentie. “Verspreiding zal in de zomer waarschijnlijk vertragen, maar het zal het virus niet stoppen.”