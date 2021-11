Nieuws

Studente (22) overleden na drama Astroworld, dodental naar negen

Het dodental door de chaos die ontstond tijdens het optreden van rapper Travis Scott is gestegen naar negen. De 22-jarige studente Bharti Shahani overleed in het ziekenhuis aan de verwondingen die ze had opgelopen in het gedrang tijdens festival Astroworld in Houston, berichten Amerikaans media.