Strijd rond opvolging Merkel krijgt nieuwe wending

De Beierse minister-president Markus Söder (CSU) heeft zich gisteren gemeld als kandidaatopvolger van Angela Merkel. Beeld REUTERS

De spanning in het hoofdkwartier de christendemocratische CDU/CSU neemt langzaam maar zeker toe. Op 26 september worden in Duitsland parlementsverkiezingen, maar ’s lands grootste partij heeft officieel nog partijleider. De 60-jarige Armin Laschet, tevens deelstaatpremier van het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen, werd in januari verkozen tot partijvoorzitter en gold daarmee als de logische gegadigde.

Maar gisteren kreeg hij een uitdager, en niet de minste. Markus Söder (54), minister-president van Beieren, mengde zich in de strijd. Ze maakten hun kandidaturen bekend op een gezamenlijke persconferentie.

Wispelturig beleid

Het contrast tussen de kandidaten is groot. Laschet is een ietwat gedrongen, vriendelijk ogende man. Hoewel hij een groot deel van de partijleiding achter zich weet, zijn de kiezers minder over hem te spreken. Een schamele 19 procent acht hem kanselierswaardig.

Naast zijn niet al te charismatische voorkomen breekt ook zijn wispelturige beleid Laschet op. Hij gold lang als voorstander van versoepelingen per regio, maar pleitte recent ook voor een zogeheten ‘overbrugginslockdown’ tot meer mensen zijn gevaccineerd.

De mediagenieke Söder staat bekend als een hardliner die pleit voor een strikte lockdown, net als Merkel. Hij is een stuk populairder dan Laschet: 54 procent van de deelnemers aan de peiling zei de Beierse premier als een goede kandidaat te zien. Niet voor niets riep Söder in de persconferentie van gisteren op de kandidaat te kiezen die de meeste zetels kan behalen voor de partij.

Kleinere zusterpartij

Hoewel er vanwege zijn populariteit al langer op werd gespeculeerd dat Söder zou meedoen aan de strijd om de opvolging van Merkel kwam de bekendmaking van zijn kandidatuur toch als een verrassing. Söder is namelijk de leider van de CSU, de Beierse (en veel kleinere) zusterpartij van de CDU. De twee partijen, vaak omschreven als ‘die Union’, gaan samen de verkiezingen in, maar doorgaans doen ze dat met een kandidaat van de CDU. Slechts twee keer eerder leverde de CSU de kandidaat, twee keer volgde een nederlaag.

Angela Merkel zal het allemaal met zorg gadeslaan. Zij kondigde drie jaar geleden haar afscheid aan, in de hoop dat de partij dan voldoende tijd had zich voor te bereiden op de toekomst. De partij raakte echter in een machtsstrijd verzeild en ziet de voorsprong in de peilingen slinken. De CDU-top beslist vermoedelijk deze week bekend wie de nieuwe leider wordt.