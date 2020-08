Strijd met lak aan de feiten: Donald Trump versus Joe Biden

Vuurwerk en protest in Washington bij de nominatie van Trump als Republikeinse presidentskandidaat. Beeld AFP / Jose Luis Magana

De keuze is reuze, als Amerikaanse kiezers de eerste grote campagnespeeches van hun presidentskandidaten moeten geloven. De democratie gaat eraan, of: je zult je leven niet zeker zijn als oproerkraaiers en criminelen vrij spel krijgen – zo spiegelen Democraten en Republikeinen hun opponenten voor. Het toont hoeveel op het spel staat, voor beide partijen. Ze beweren elk dat het land ten onder gaat als de ander wint.

Of het waar is, dat is een ander verhaal – vooral op de Republikeinse conventie draaiden factcheckers overuren. Biden heeft bijvoorbeeld gezegd dat hij politiebudgetten níet wil inkrimpen, hoe vaak Trumps ook zegt dat zijn tegenstander achter die eis van activisten staat. Suburbs afbreken of wapens in beslag nemen, zoals Trump waarschuwde? Biden heeft het nooit voorgesteld.

Trump is eerder succesvol geweest met een campagne waarin hij zichzelf neerzet als Amerika’s bodyguard. In 2016 schetste hij ook een grimmig beeld van Amerika onder Democraten, en won hij de verkiezingen na een conventiespeech waarin hij met ronkende stem law-and-order had beloofd.

Nu, in de laatste maanden van zijn eerste termijn als president, is het tegenovergestelde zichtbaar. Onrust golft door het land. Trump geeft Democraten in lokale besturen de schuld en zegt weinig over de oorzaken – opnieuw een zwarte man die in zijn rug werd geschoten door de politie, nu in Kenosha, Wisconsin.

Nihilistisch

In plaats daarvan zet Trump de uitgebrande panden en ingegooide ruiten in als campagnemateriaal. “Hoe meer chaos en anarchie en vandalisme en geweld er heerst, hoe beter dat is voor een duidelijke keuze over wie het beste is op het gebied van openbare veiligheid en openbare orde,” zo gaf Kellyanne Conway deze week inzicht in de inschatting die zijn campagneteam maakt: alle wanorde is goed voor Trump.

Democraten noemden dat direct ‘nihilistisch’ en ‘walgelijk’, maar Conway kan wel eens gelijk hebben. In peilingen is het effect van de plunderingen en het geweld rond protesten al zichtbaar. Ook al komt agressie van tegendemonstranten, politie of gewapende milities die menen bezittingen te moeten beschermen, steun voor de Black Lives Matterbeweging die Joe Biden heeft omarmd, zakt in.

Trump merkt op dat Biden vorige week niet over de gewelddadige uitwassen van de protesten sprak. Het karakter van Joe Biden stond op zijn partijconventie centraal. Hij is de deugdzame tegenpool van Trump, en daarom de oplossing, was de boodschap. Maar is empathie waar kiezers naar op zoek zijn, als ze opnieuw brandende panden op tv zien en er in Kenosha doden vallen?

Blinde vlek

Democraten hebben een ‘blinde vlek’ die hun presidentscampagne schaadt, oordeelde CNN-anchor Don Lemon deze week, een uitgesproken zwarte presentator die eerder zei te vrezen dat Trump raciale spanningen gebruikt om herkozen te worden. “Ik denk dat Democraten dit probleem negeren of hopen dat het zal verdwijnen, maar het gaat niet verdwijnen,” zei hij. “De rellen moeten stoppen. Dit duikt op in peilingen, het duikt op in focusgroepen. Het is het enige wat op dit moment blijft hangen.”

Voor Democraten was ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen een belangrijk conventie­thema. Biden sprak over de rijken die een eerlijker aandeel moeten bijdragen aan de belastingpot. Over studieschulden die veel Amerikanen als een molensteen om de nek hangen, en miljoenen mensen die hun zorgverzekering verliezen omdat ze ontslagen zijn.

Trump daarentegen speelde in op het Amerikaanse geloof dat de VS een uitverkoren land is, en het verouderde idee dat iedereen het daar kan maken. “Op de Democratische conventie vielen Joe Biden en zijn partij Amerika herhaaldelijk aan als een land van raciale, economische en sociale onrechtvaardigheid. Dus vanavond stel ik een heel simpele vraag: hoe kunnen de Democraten ons land leiden terwijl ze zoveel tijd besteden om het neer te halen?”

Op de Trumpconventie gaat het nog altijd geweldig met Amerika, en dreigen linkse radicalen die meeliften op ‘Trojaans paard’ Biden alles af te breken. De pandemie is voor Republikeinen al voorbij – economisch adviseur Larry Kudlow sprak erover in de verleden tijd.

Moeilijkste momenten

De Democraten rouwden wél om bijna 180.000 coronadoden, en maakten Trump vorige week onomwonden medeverantwoordelijk voor hun dood. “Het land gaat door een van de moeilijkste momenten die Amerika ooit doorgemaakt heeft,” constateerde Biden in zijn virtuele speech zonder publiek.

Als hij Trump achter zich wil houden, zal hij zelf steviger stelling moeten nemen tegen rellen en geweld, constateerde CNN’s Don Lemon. Na de slotspeech van Trump, met groots vuurwerk boven Washington en juichende toehoorders, observeerde Lemon dat Biden veel krachtiger zou moeten verzekeren dat wetteloosheid geen kans krijgt als hij president wordt. “Ik denk dat zijn boodschap sterker zou zijn als hij voor een podium zou staan, en niet in een Zoom-ding in zijn huis.”