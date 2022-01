Strengere regels Frankrijk: zonder booster bijna nergens meer welkom

Beeld AFP

Wie naar Frankrijk reist moet vanaf nu goed z’n coronapas checken. Die moet namelijk een bewijs van een boosterprik hebben. Zonder deze prik wordt de coronapas ongeldig en heb je geen toegang meer tot bijvoorbeeld horeca, bioscopen, musea en skipistes.

De regels waren al aangescherpt voor 65-plussers. Sinds zaterdag 15 januari gelden ze voor alle Fransen van 18 jaar en ouder en ook voor volwassen buitenlanders die Frankrijk bezoeken.

De aanscherping komt er op neer dat de coronapas nog maar zeven maanden geldig is na de tweede prik. Praktisch gezien: iedereen die vóór 15 juni 2021 volledig gevaccineerd was, moet vanaf nu z’n coronapas updaten met de booster. Doet hij of zij dat niet, dan wordt de pas automatisch gedeactiveerd.

Extra druk

Maar die regels worden op 15 februari alweer opnieuw en verder aangescherpt. De coronapas is vanaf dat moment nog maar vier, in plaats van zeven maanden geldig na volledige vaccinatie. Een boosterprik moet dan dus uiterlijk vier maanden na de tweede prik zijn gegeven.

In de praktijk betekent het dat iedereen die vóór 15 oktober volledig gevaccineerd was (= 15 februari minus 4 maanden) op 15 februari z’n booster moet hebben gehad om z’n coronapas te behouden. De Franse regering wil daarmee extra druk zetten op mensen om zich de komende weken massaal te laten vaccineren.

In Frankrijk is op dit moment 77 procent van de totale bevolking volledig gevaccineerd. Dat is 90 procent van iedereen van 12 jaar en ouder. Ongeveer 29 miljoen Fransen hebben ook de booster gehad: dat is bijna een derde van de bevolking. En van die derde prikken worden er nu gemiddeld 300.000 à 500.000 per dag gezet.



Ambitie

Dat is niet genoeg, erkent de regering. “Het is onze ambitie om per week vijf miljoen prikken te zetten,” zei minister van Volksgezondheid Olivier Véran begin deze maand. “Zoiets hebben we nog nooit eerder gedaan. Maar het is de enige manier om iedereen ook na 15 februari zijn coronapas te laten behouden.”

In Frankrijk geldt geen lockdown of avondklok meer. Winkels zijn gewoon open. De regering hoopt de epidemie eronder te krijgen door zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Wel geldt er op veel plaatsen, ook op straat, een mondkapjesplicht. Met de strengere regels voor de coronapas, per 15 januari en 15 februari, is de kous overigens nog niet af. Er komt nóg een verandering aan.

Vaccinatiepas

Het Franse parlement praat over een wetsvoorstel om de bestaande coronapas om te vormen tot een zogenoemde vaccinatiepas. Alleen mensen die volledig zijn gevaccineerd, óf na een besmetting zijn genezen, krijgen nog een pas. Alleen zij kunnen dan nog restaurants in en skipistes op. Een negatieve testuitslag wordt niet meer geaccepteerd.

De Tweede Kamer en de Senaat ruziën op dit moment nog over de exacte tekst. Daardoor is ook nog onduidelijk of die nieuwe vaccinatiepas dezelfde geldigheid krijgt als de huidige coronapas. Zo wil de Senaat de vaccinatiepas laten gelden vanaf 18 jaar, terwijl de regering en de Tweede Kamer hem willen laten gelden voor iedereen van 16 jaar en ouder. Dat laatste zou betekenen dat ook de boosterverplichting (zeven of vier maanden na laatste prik) straks gaat gelden voor alle 16-plussers.