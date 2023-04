Strengere maatregelen in Iran, maar verzet gaat door: ‘Er zijn vrouwen die dagelijks hardlopen door Teheran zonder hoofddoek’

Tara Sepehri Far, van Human Rights Watch: ‘Het is bij een groot deel van de Iraanse bevolking tot in de woonkamer doorgedrongen dat vrijheid voor vrouwen essentieel is.’ Beeld Marc Driessen

Acht maanden na de dood van Mahsa Amini voert het Iraanse regime steeds repressievere maatregelen in om de Iraanse bevolking terug in het gareel te krijgen. De massale overheidsprotesten die volgden op de dood van de jonge vrouw, die in hechtenis stierf nadat ze was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen, werden met harde hand neergeslagen, talloze demonstranten zijn vastgezet en vooralsnog zijn vier van hen geëxecuteerd. Afgelopen weekend nam de Iraanse regering camera’s in gebruik om in de openbare ruimte te controleren of vrouwen wel hun hoofddoek dragen.

Tara Sepehri Far (36), senior-onderzoeker voor Human Rights Watch, weet als geen ander wat de prijs is die activisten in Iran moeten betalen voor hun verzet. Ze vluchtte naar de Verenigde Staten, nadat ze in Iran werd vervolgd voor haar deelname aan antioverheidsprotesten in 2009. Bij verstek werd zij veroordeeld tot zeven jaar cel en 74 zweepslagen – een straf die niet verjaart. Spottend: “Ik zou dus wel terug kunnen naar Iran, maar of ik er dan ooit nog wegkom, is de vraag.”

Vanuit Washington doet Far onderzoek naar mensenrechtenschendingen in Iran en Koeweit. Deze week is ze in Nederland, waar ze woensdagavond spreker is tijdens een evenement van Human Rights Watch bij de Postcode Loterij in Amsterdam over de ontwikkelingen in Iran.

Aan het begin van de meest recente golf overheidsprotesten werd gesproken van een mogelijke opmaat naar een nieuwe Iraanse revolutie. Was dat wensdenken? Inmiddels lijken de protesten qua omvang afgenomen.

“Tijdens zulke protestgolven is er altijd heel veel media-aandacht voor Iran. Iedereen in het Westen hoopt dan op een grote verandering en als die er niet van komt, concludeert men dat het weer niet is gelukt. Maar zulke verandering gaat niet over een nacht ijs. Deze protesten zijn dan ook het gevolg van decennia aan onvrede.”

“Als je alleen kijkt naar de hoeveelheid mensen die op straat protesteren, kun je misschien concluderen dat de repressieve tactieken van het regime werken. Maar hebben ze de bevolking kunnen overtuigen van hun gelijk? Absoluut niet. Het verzet is sterker dan ooit.”

Waarin uit zich dat?

“In elk geval is het narratief veranderd. Het is bij een groot deel van de Iraanse bevolking tot in de woonkamer doorgedrongen dat vrijheid voor vrouwen essentieel is. Dat zie je nu terug in individuele acties en verhalen. Van vrouwen die dagelijks hardlopen door Teheran zonder hoofddoek, bijvoorbeeld. Maar ook van omstanders die daar aanmoedigend op reageren en islamitische ouders die hun dochters keuze respecteren geen hoofddoek meer te dragen.”

Het Iraanse regime probeert met steeds extremere maatregelen het protest de kop in te drukken. Afgelopen weekend nam de regering camera’s in gebruik om op straat te controleren of vrouwen een hijab dragen.

“Vrijwel elke week komen de autoriteiten met nieuw repressief beleid. Daar zijn die camera’s een voorbeeld van. Nog los van het feit dat ik betwijfel of het regime de capaciteit heeft om die maatregelen te blijven handhaven, zie je dat veel vrouwen er totaal niet van onder de indruk zijn en er juist op reageren door zonder hoofddoek naar buiten te gaan.”

“Wat zulke maatregelen ook laten zien, is dat het regime steeds meer probeert de directe confrontatie te mijden, omdat confrontatie juist zorgt voor nog meer verzet. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op burgers om elkaar in de gaten te houden. Bijvoorbeeld door erop aan te dringen vrouwen te verklikken die zonder hoofddoek in de auto zitten. Maar ook daar zie je verzet ontstaan. Zo geven mensen massaal willekeurige nummerborden aan, om het systeem te overbelasten.”

Iran raakt steeds verder geïsoleerd van het Westen en werkt steeds meer samen met Rusland en China. Wat kan het Westen nog doen om Iran ter verantwoording te roepen?

“Dat is een lastige. Internationale druk en sancties voor mensenrechtenschenders blijven belangrijke middelen, maar het moet verder gaan dan alleen symboolpolitiek. In het Westen moet men serieus nagaan of Iran nog verder isoleren wel het gewenste effect heeft. In plaats van Iran primair als vijand te benaderen, zou het misschien beter werken mensenrechten voorop te stellen en er alles aan te doen de positie van het Iraanse volk te verbeteren.”

U bent dus hoopvol voor de toekomst van Iran?

“Begrijp me niet verkeerd: het Iraanse volk betaalt een gigantische prijs voor zijn moed. Er zijn vele honderden demonstranten gewond geraakt, gedood en anderen zitten in afwachting van de doodstraf vast. We hebben nog een lange, zware weg te gaan, maar ik ben inderdaad hoopvol. De Iraanse bevolking wil verandering.”