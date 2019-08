Strenge regels moeten Romeins erfgoed beschermen

Een politieagent maant een vrouw niet te gaan zitten op de Spaanse Trappen in Rome. Beeld EPA

Het Romeinse erfgoed moet beschermd tegen bijvoorbeeld de vele morsende eters op straat, koffers of tassen met wieltjes of halfblote toeristen die in eeuwenoude fonteinen springen.

Het recente optreden van de politie maakte al duidelijk dat het bijvoorbeeld niet meer is toegestaan te eten op de beroemde marmeren Spaanse Trappen. Maar deze week maakten agenten met behulp van hun fluitjes ook duidelijk dat het nu verboden is om op de trappen te zitten.

Plaatsnemen op een van de 136 treden kan ook zonder snack in de hand een boete opleveren van 250 euro. Wie het in zijn hoofd haalt de trappen te bevuilen of beschadigen wacht een hogere boete.

Niet alleen toeristen

De gemeente heeft eerder een heleboel verordeningen uitgevaardigd, maar die worden trapsgewijs ingevoerd of afgedwongen. Toeristen zijn niet de enigen die door de regeldrift verrast worden. Het is nu bijvoorbeeld ook verboden aan straatzijden was te drogen te hangen, wat veel Romeinen doen. Wie op zijn balkon een plantje water geeft, moet er nu op straffe van boetes voor waken dat er geen druppels door de bloempot heen naar de straat sijpelen of druppelen.

De sancties worden niet alleen genomen tegen de vele anonieme bezoekers of bewoners van oude steden als Rome en Venetië. Italiaanse media hebben gemeld dat de gemeentepolitie van Anacapri, het westelijke deel van het beroemde eiland Capri, een proces-verbaal heeft opgemaakt tegen het bekende Duitse fotomodel Heidi Klum en haar nieuwe man Tom Kaulitz.

Ze zijn daar het afgelopen weekend getrouwd en zijn met bootjes de ‘grotta azzura’ ,de blauwe grot, ingevaren. Dat is legaal toerisme, maar ze zouden daar ook hebben gezwommen. Om dit erfgoed te beschermen is dat echter al tientallen jaren streng verboden en staat er een boete van 6000 euro op.