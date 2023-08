Storm Hans houdt huis in Scandinavië: dam bij waterkrachtcentrale breekt door

Er is nog geen beterschap in zicht: in sommige delen van het Noorse binnenland worden nog grote hoeveelheden neerslag verwacht, waarschuwt de overheid. Beeld AFP

Dat waarvoor woensdagochtend gevreesd werd, gebeurde tegen het eind van de middag. Na grote overstromingen brak de dam bij de waterkrachtcentrale van Braskereidfoss gedeeltelijk door.

Al sinds begin deze week houdt storm Hans huis in Noorwegen en, in mindere mate, Zweden en Denemarken. Harde wind, intense regen, aardverschuivingen en overstromingen zorgen voor overlast en veel schade. Hoogspanningskabels zijn uitgevallen, dorpen zijn onder water komen te staan en het openbaar vervoer is in de zwaarst getroffen gebieden tot stilstand gekomen.

Op video's op sociale media is te zien hoe in In Hemsedal, in het oosten van Noorwegen, een stacaravan door een rivier werd meegevoerd alsof het een boot was om met een enorme klap tegen een brug op te knallen.

De vakantieverblijfjes kwamen van camping Øya. Eigenaar Ola Halvard Jorde vertelde aan de Noorse omroep NRK dat hij maandag nog had geprobeerd de boel te redden. “We hadden een idee van hoe erg de storm zou zijn, maar we hadden ons niet gerealiseerd dat het zoveel regen zou zijn. We hebben veel dingen naar hoger gelegen delen verplaatst en de chalets verwijderd waar we bij konden. Het is zo erg dat er bijna geen woorden meer voor zijn. Absoluut tragisch.”

Er is nog geen beterschap in zicht: in sommige delen van het Noorse binnenland worden nog grote hoeveelheden neerslag verwacht, waarschuwt de overheid. ‘Er zullen zich ernstige incidenten voordoen, dus de bevolking wordt verzocht de rust te bewaren.’ Woensdag zijn er in verschillende gebieden al meer dan tweeduizend mensen geëvacueerd op last van de hulpdiensten, naast – waarschijnlijk – talloze mensen die zichzelf uit voorzorg in veiligheid hebben gebracht.

Wegen onbegaanbaar, mensen geïsoleerd

Vooralsnog zijn geen gewonden en doden gemeld, maar Aud Hove, burgemeester van de provincie Innlandet, vreest dat het noodweer mensen fataal zal worden. “In verschillende lokale gemeenschappen zitten mensen geïsoleerd en dreigen de hulpdiensten mensen die hulp nodig hebben niet te kunnen bereiken. We hebben hulp nodig van de bredere gemeenschap,” zegt ze tegen NRK. “We bevinden ons in een crisissituatie van nationale dimensies.”

In het westen van Zweden wordt geadviseerd thuis te werken. In het gebied zijn kelders ondergelopen, bomen omgevallen en staan wegen onderwater. Dinsdag moesten honderden mensen worden geëvacueerd vanwege zware aardverschuivingen in het hele land. Verschillende huizen zijn weggevaagd door aardverschuivingen en weggespoeld door overstromingen. Niemand is als vermist opgegeven. Maandag ontspoorde een Zweedse passagierstrein door het weer, waarbij drie mensen gewond raakten.

Het Meteorologisch Instituut van Denemarken maakt intussen melding van golven tot acht meter hoog. Strandhuisjes worden overspoeld met water van de Noordzee.